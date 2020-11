Polizei sucht vermisste Alexandra (17) aus Riesa

Riesa

Die Polizei sucht nach der vermissten Alexandra S. (17) aus Riesa. Nach Angaben der Beamten verließ die Jugendliche am Montagmorgen die Wohnung in Riesa. Am Nachmittag wurde bekannt, dass sie nicht in der Schule angekommen ist. Offenbar hatte sie die Wohnung mit noch unbekanntem Ziel verlassen, teilt die Polizei mit.

Suchhund im Einsatz

Beamte prüften zwischenzeitlich das Umfeld sowie mögliche Aufenthaltsorte. Auch ein Suchhund kam zum Einsatz, bislang konnte die Jugendliche aber nicht aufgefunden werden.

Wirkt jünger als 17

Alexandra ist etwa 150 Zentimeter groß, von kräftiger Gestalt und wirkt jünger als 17. Sie hat lange braune Haare und trägt eine Brille. Bekleidet war sie offenbar mit hellgrauen Turnschuhen, einer schwarzen Stoffhose mit weißem Blumenmuster, einem roten Shirt und einer hellgrauen Jacke mit der Aufschrift Bench in roten großen Buchstaben. Sie hatte einen türkisfarbenen Schulrucksack sowie einen grauen Sportrucksack dabei.

Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen können. Hinweise nehmen die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 oder das Polizeirevier Riesa entgegen.

Von OAZ