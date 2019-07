Oschatz

Die Polizei sucht nach einem 15-Jährigen aus Oschatz, der seit Dienstag gegen 10.30 Uhr verschwunden ist. „Am Dienstag, dem 30. Juli, erschien der 15-jährige Dominik Kühn nicht, wie vereinbart, zu einem Treffen mit seiner Mutter (32), die sich daraufhin Sorgen machte und ihren Sohn als vermisst meldete“, teilt Polizeisprecherin Katharina Geyer mit.

Bis Juni in Wohngruppe in Thüringen

Dominik habe in der Vergangenheit verschiedene Probleme gehabt, weshalb er auch bis Juni 2019 in einer Wohngruppe in Nordhausen ( Thüringen) gelebt habe. Scheinbar habe der Jugendliche in Oschatz und der näheren Umgebung keine festen sozialen Kontakte. Die Polizei sei deshalb bereits davon ausgegangen, dass der 15-Jährige die Stadt verlassen haben könnte. „Die aktuellen Ermittlungen ergaben mit Gewissheit, dass er sich bereits am 30. Juli eine Fahrkarte nach Nordhausen gekauft hat und dort vermutlich am frühen Nachmittag eingetroffen sein müsste“, so Polizeisprecherin Geyer.

Narben an Armen, Beinen und Knien

Wo sich Dominik nun aufhalten könnte oder zu wem er Kontakt aufgenommen hat, ist der Polizei nicht bekannt. Dominik Kühn ist 1,77 Meter groß, sein scheinbares Alter beträgt 15 bis 17 Jahre, er ist schlank, hat eine blasse Hautfarbe, blonde Haare mit Igelschnitt und spricht akzentfrei Deutsch mit thüringischem Dialekt. Außerdem habe er Narben an Armen, Beinen und Knien. Der Gesuchte trug am Dienstag eine weit geschnittene graue Badehose, ein dunkles T-Shirt ohne Aufdruck und schwarze Sneakers mit weißen Sohlen. Um das rechte Handgelenk hatte er mehrere bunte Freundschaftsarmbändchen aus Stoff geschlungen.

Sehr ungehaltenes Auftreten

„ Dominik hat darüber hinaus ein sehr ungehaltenes Auftreten und kann recht aggressiv werden“, so Katharina Geyer. Sie fragt: „Wer hat Dominik Kühn seit dem 30. Juli im sächsischen Oschatz oder im Bereich Nordhausen ( Thüringen) gesehen oder weiß, wo er sich aufhält?“ Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Oschatz, Theodor- Körner-Str. 2, 04758 Oschatz Tel. (03435) 650 - 100 zu melden.

Von Frank Hörügel