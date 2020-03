Polizei warnt vor falschen Corona-Testern

Nordsachsen/Landkreis Leipzig

Die Polizeidirektion Leipzig, zu deren Zuständigkeitsbereich auch der Landkreis Nordsachsen gehört, warnt vor betrügerischen Personen, die sich als angebliche Tester einer möglichen Corona-Infizierung ausgeben. So habe es im nordsächsischen Nachbarkreis Leipzig bereits einen entsprechenden Fall gegeben.

In Beucha (Stadt Brandis) wurde ein 58 Jahre alter Mann am Abend von einem Unbekannten mit unterdrückter Telefonnummer angerufen. Wie die Polizei berichtete, teilte der Anrufer dem Mann mit, dass ein Bekannter von ihm mit einer Corona-Erkrankung im Krankenhaus liegen würde. Man würde nun so schnell wie möglich ein Team zu ihm nach Hause schicken, um ihn auf eine eventuelle Corona-Infizierung hin zu testen.

„Besuch“ am frühen Morgen

Der 58-Jährige erhielt daraufhin am darauffolgenden frühen Morgen – gegen 4.30 Uhr – „Besuch“ von zwei ihm unbekannten Männern in Schutzanzügen und mit Schutzmasken. Die Fremden nahmen scheinbar einen Abstrich aus seinem Mund und wischten mit augenscheinlichen Papierstreifen über seine Unterarme, um ihn zu testen. Ihm wurde dann noch gesagt, dass die Auswertung des Testes etwa fünf Stunden Zeit in Anspruch nehmen würde.

Gegen 9 Uhr erhielt der 58-Jährige dann einen Anruf, bei dem ihm mitgeteilt wurde, dass der Test negativ ausgefallen sei. Hierauf erschien ihm die gesamte Vorgehensweise merkwürdig, woraufhin der Mann aus Beucha das Gesundheitsamt informierte und nachfragte, ob ein Test an ihm initiiert worden ist. Die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes beschieden diese Nachfrage negativ und erstatteten Anzeige bei der Polizei wegen des Verdachts des Betruges.

Was hatten sie im Sinn?

Derzeit werde angenommen, dass die unbekannten „Corona-Tester“ in betrügerischer Absicht zu dem 58-Jährigen gekommen sind, um mögliche Wertgegenstände zu stehlen, teilte die Polizei mit. Nach aktuellem Wissensstand sei dem Mann jedoch nichts gestohlen worden. Dies könnte damit zusammenhängen, dass die Situation seiner Wohnbedingung nicht dafür geeignet war, ihn in einem Raum zu separieren, um dann ungehindert nach Geld oder Ähnlichem zu suchen.

Wie die Polizei weiter mitteilte, bestehe in den Landkreisen Nordsachsen und Leipzig nur in Ausnahmefällen, nach Absprache und vorheriger Ankündigung die Möglichkeit, dass das Gesundheitsamt zum Test bei körperlich beeinträchtigten Personen nach Hause kommt. Prinzipiell werden bereits positiv getestete Personen ausführlich über ihre Kontakte befragt. Mögliche Kontaktpersonen, die ebenfalls infiziert worden sein könnten, werden daraufhin informiert und gebeten, zu einer benannten Stelle zu gehen und sich dort testen zu lassen.

Ausweis zeigen lassen!

Sowohl Polizei als auch die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes weisen sich zudem bei jedem Betroffenen mit einem Ausweis aus und erscheinen auch nicht zu nächtlicher Stunde zu Hause. Die Polizei rät weiter: „Konsultieren Sie bei Unsicherheit auf jeden Fall telefonisch ihren Hausarzt, lassen Sie fremde Personen ohne Ausweis nicht in Ihre Wohnung und überlassen Sie diesen keinen unbeaufsichtigten Zutritt zu weiteren persönlichen Räumen!“

Von LVZ