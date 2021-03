Polizei zieht in Mügeln vorübergehend um

Mügeln

Aufgrund der Sanierungsarbeiten im Mügelner Rathaus verlegt die Polizei vorübergehend ihren Standort in Mügeln Ab Montag bis voraussichtlich Dezember 2022 sind die Bürgerpolizisten dann nicht mehr in der Stadtverwaltung zu finden, sondern in der Hackstraße 4a.

Die Öffnungs- und Sprechzeiten bleiben am anderen Ort dieselben: dienstags von 10 Uhr bis 14 Uhr und donnerstags von 13 Uhr bis 18 Uhr. Bürgerinnen und Bürger können sich mit ihren Anliegen ab dem 8. März dorthin oder an das Polizeirevier Oschatz wenden, teilte die Polizeidirektion Leipzig mit.

Darüber hinaus bleiben die beiden Polizeibeamten natürlich auch im Stadtgebiet ansprechbar, wenn sie unterwegs sind.

Telefonisch sind sie in der Übergangslösung nicht unter einer Festnetznummer zu erreichen, sondern mobil über die 0173/9618487 (Polizeihauptkommissar Jörg Hermann) oder die 0162/2353424 (Polizeihauptmeister Henry Hofmann).

Von OAZ/nie