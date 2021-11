Borna

Mehr als eine Handvoll Polizeifahrzeuge haben im Liebschützberger Ortsteil Borna Stellung bezogen. Zwei Rettungfahrzeuge halten sich in der Nähe des Einsatzortes in der gegenüber der Kegelbahn in Bereitschaft. Zuletzt traf gegen 12.15 ein schwer bewaffnetes Einsatzkommando ein, um die Wohnung zu stürmen. Hier verschanzt sich seit etwa 11 Uhr ein Bewohner, der mit einem Messer bewaffnet ist. Seinen Nachbarn sind dessen Wutausbrüche bekannt, allein in dieser Woche soll es schon mehrmals recht lautstark zugegangen sein.

Von Axel Kaminski