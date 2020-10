Posaunenchor Oschatz wird 120 Jahre alt

Oschatz

Mit Trompeten und Posaunen, Hörnern, Bariton und Tuba sind sie zu hören. Manchmal in der St. Aegidien-Kirche, ein anderes Mal auf dem Marktplatz der Stadt Oschatz oder auch hoch oben, auf den Türmen der Kirche. Ja, ihre Klänge sind bei den Oschatzern bekannt: die Klänge des Posaunenchors Oschatz.

„Es war einst Johannes Kuhlo, der vor vielen vielen Jahren den Grundstein für die Posaunenchöre gelegt hat. Zur Erklärung: Die Töne der Blechblasinstrumente sind ganz anders als die bei anderen Instrumenten. So ist das C eigentlich ein B und so weiter. Zudem gibt es Unterschiede zwischen großen und kleinen Trompeten. Das bedeutet, wenn wir ein Notenblatt auf den Tisch bekommen, müssten die Bläser etwas ganz anderes spielen, als auf diesen zu sehen ist. Kuhlo hat die ‚Mutation‘ der Töne vorgenommen und damit den Weg für die Chöre mit Blechblasinstrumenten geebnet“, erklärt Kantor Matthias Dorschel.

Überall in ganz Deutschland gründeten sich daraufhin die verschiedensten Posaunenchöre. So auch in Oschatz: „Der Posaunenchor wurde 1900 gegründet. Die Arbeit musste infolge des Zweiten Weltkrieges aber wieder eingestellt werden. Ende 1949 startete der Posaunenchor wieder neu mit vier Bläsern. Am 24. und 25. Dezember 1949 erfreuten diese vier Bläser des wiedergegründeten Posaunenchors die Einwohner von Oschatz das erste Mal mit einem weihnachtlichen Turmblasen. Im Frühjahr 1950 waren es dann schon elf Bläser“, erfuhr der Kantor aufgrund von alten Aufzeichnungen, die für die Chronik aufbewahrt wurden.

Aktuell spielen 18 Bläser im Oschatzer Posaunenchor. Darunter erfahrene 80-Jährige oder aber auch aufgeweckte 20-Jährige. Dem Alter sind im Chor keine Grenzen gesetzt. Geprobt wird einmal pro Woche. Wegen derCorona-Krise mussten die Proben allerdings vorrübergehend eingestellt werden. Dafür wurde fleißig alleine Zuhause weiter geübt. Nun treffen sich die Bläser wieder jeden Freitag in der St. Aegidien-Kirche. Hier lassen sich die Abstände gut einhalten. Wie es weiter geht, wenn die Tage noch kälter werden, ist noch nicht klar.

Eigentlich sollte in diesem Jahr gefeiert werden – nämlich das 120-jähriges Bestehen. Doch wie überall kam auch beim Oschatzer Posaunenchor in diesem Jahr alles etwas anders als geplant.

„Wir hatten bereits alles für einen großen Festgottesdienst am 10. Mai vorbereitet. Nach diesem hätten wir zusammen einen Ausflug in den Lampertswalder Park vorgenommen. Da dies nun nicht geklappt hat, verlegen wir das auf das nächste Jahr und feiern ein wenig im Rahmen eines Bläserworkshops. Gemeinsam mit dem Bläserensemble „emBRASSment“ aus Leipzig wird geprobt und später zur Mittagsmatinee miteinander in der St. Aegidien-Kirche aufgetreten“, sagt Matthias Dorschel.

Er selbst ist seit 2008 Kantor in Oschatz. Als die Stelle frei wurde, fand sich erst keiner, der dessen Nachfolge in vollem Einsatz antreten konnte. Zu dieser Zeit hatte Matthias Dorschel gerade sein Kirchenmusikstudium in Dresden beendet. Seine Frau jedoch noch ein Jahr vor sich. Somit wollten die beiden noch nicht so weit in die Zukunft planen. Daher bewarb er sich für ein halbes Jahr zur Vertretung in Oschatz. Doch als er einmal den Fuß in der Tür hatte, war er als Kantor nicht mehr weg zu denken. Und auch seine Frau suchte sich als Gemeindepädagogin eine Stelle in Oschatz. Nun ist Matthias Dorschel seit zwölf Jahren in Oschatz, gründete eine Familie und hält bei der Kantorei und dem Posaunenchor die Fäden in der Hand.

„In normalen Jahren versuche ich immer eine gute Abwechslung zu schaffen. Bei einer Veranstaltung spielt der Posaunenchor – bei einer anderen tritt die Kantorei auf. Das organisiere ich so, wie es am besten passt. Der Johannestag war der erste offizielle Auftritt des Posaunenchors nach der ‚Pause‘. Das Turmblasen im Sommer musste zum Glück nicht abgesagt werden. Auch wenn wir nicht auf den Turm der St. Aegidien-Kirche konnten, sondern auf dem Markt spielten. Auch das war schön, obwohl man uns dadurch nicht ganz so weit hören konnte. Einmal waren wir mit nur zwei Mann auf dem Turm. Um die Weihnachtszeit werden wir wieder auftreten. Wie genau das aussehen soll, steht noch nicht fest. Das hängt ganz von der nächsten Coronaverordnung ab.“ Doch das Dörferblasen am Samstag vor dem ersten Advent wird bestimmt stattfinden, ist Matthias Dorschel optimistisch. Dies ist in all den Jahren zu einer Tradition geworden. Dabei ziehen die Musiker über die Dörfer und spielen Adventslieder.

Die Bläser hoffen nun, dass im nächsten Jahr wieder Normalität einziehen wird und die Highlights im Jahr wieder durchgeführt zu können. Da wären die Auftritte bei den großen Gottesdiensten, wie zum Beispiel zu Ostern oder auch zu Himmelfahrt auf dem Liebschützberg, das Türmerblasen auf dem Turm und natürlich das Dörferblasen.

Früher fuhren die Mitglieder des Chors zusammen mit ihren Familien gemeinsam fort. Dies sorgte immer für schöne Erinnerungen. So konnte man das Proben und die Erholung gut miteinander verbinden. Auch davon soll es mal wieder eine Wiederholung geben. Nicht nur bei den Ausflügen, sondern viel mehr bei den Proben geht es um das musikalische Miteinander. Dann werden auch mal Stücke für alle Generationen herausgesucht und zusammen gespielt. Los geht es dann immer mit einer „Erwärmung“. Damit auch jeder Ton getroffen wird. Meistens folgen leichte Choräle aus dem Gesangsbuch. Die schwereren Stücke werden für den Mittelteil der Probe aufgehoben, sodass am Ende ein Abendlied als Abschluss ertönen kann. Lieblingsstücke der Bläser? Da gibt es viele. „Ein Klassiker ist immer ‚The Prince of Denmark’s March‘. Ansonsten sind die Lieblingsstücke der Mitglieder individuell unterschiedlich, je nach Geschmack. Doch so oder so sind alle immer eifrig dabei und freuen sich, dass wir wieder gemeinsam proben und auch auftreten können“, so der Kantor.

Von Kristin Engel