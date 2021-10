Posaunenklänge beschließen Oschatzer Musikherbst

Oschatz

Wenn eine Bach-Kantate für den Namen eines Konzertes Pate steht, dann aber im Programm kein einziger Ton von Johann Sebastian Bach gespielt wird, wirft das Fragen auf. Der Landesjugendposaunenchor Sachsen nahm am Sonntag in der St. Aegidienkirche „Auf schmetternde Töne der muntern Trompeten“ zum Anlass für eine festliche Stunde voller Melodien von Komponisten, die Bach beeinflussten, ihm nacheiferten oder Weggefährten von ihm waren.

Das Repertoire reichte somit über vier Jahrhunderte Musikgeschichte – von einer Reminiszenz an Heinrich Schütz, dessen Todestag sich 2022 zum 350. Mal jährt über Vivaldi und Mendelssohn bis hin zu Traugott Fünfgeld (geboren 1971), der Teile des Evangeliums der Barmherzigkeit vertont hat.

Ihr täglicher Newsletter aus Oschatz Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Oschatz direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Musik als Sprache der Seele wieder zu beleben sei Ansinnen dieses Konzerts, sagte Organisatorin Sandra Zehme. Ein Bläserkonzert mit 23 Mitwirkenden sei ein Wagnis in der Pandemie. Rund 150 Besucher gingen dieses Wagnis mit den Musikern gemeinsam ein. Zweimal im Jahr komme es vor, dass die Mitglieder des Ensembles sich für ein Wochenende treffen und gemeinsam Werke proben, die dann an einem solchen Abend erklingen. Die Tatsache, dass das Programm erst am Freitag zuvor seinen Anfang nahm, bescherte den jungen Männern und Frauen im Alter von 14 bis 26 Jahren einen extra Applaus.

Der Erlös des Benefizkonzerts zugunsten der Arbeit des Landesjugendposaunenchores und dem Erhalt der St. Aegidienkirche kam darüber hinaus der Kirchgemeinde Wipperfürth (Nordrhein-Westfalen) zu gute. „Unser Sohn ist dort Kantor und berichtete uns von den Schäden in Kirche und Gemeindehaus. Musikinstrumente und Noten sind unwiederbringbar vernichtet. Wir wollen helfen, sie zu ersetzen – so wie uns 2002 und 2013 bei ähnlichen Ereignissen geholfen wurde“, so der Vereinsvorsitzende Hans-Günter Sirrenberg.

Von Christian Kunze