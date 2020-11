Positiv-Test in Oschatzer Grashüpfer-Hort: Einrichtung bleibt offen

Oschatz

Im Hort „Zum Grashüpfer“ ist ein Corona-Fall aufgetreten. Darüber informiert jetzt die Stadtverwaltung Oschatz, Träger der Einrichtung. Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt wurden alle Schutzmaßnahmen, also Abstand und Tragen einer Schutzmaske, eingehalten, sodass davon ausgegangen wird, dass es nicht zu einer Übertragung gekommen ist“, teilt Pressesprecherin Anja Seidel mit. Im Falle des Auftreten von Symptomen bei Kindern oder pädagogischen Personal wurde durch das Gesundheitsamt angeordnet, unverzüglich den Kinder- oder Hausarzt aufzusuchen, so dass ein Test durchgeführt werden kann. „Der Hort ist sofort über das Testergebnis in Kenntnis zu setzen. Während dieser Zeit ist die pädagogische Betreuung in der Einrichtung nicht möglich“, so Seidel weiter. Die Eltern würden darüber per Brief informiert.

Von Christian Kunze