Post vom Brandstifter: Schrieb Robert L. anonym Drohbriefe?

Leipzig/Oschatz

Lange Zeit sah es so aus, als verharre Robert L. weiterhin in Schweigen: Der 39-jährige Oschatzer, der in Haft sitzt, steht seit Wochenanfang am Leipziger Landgericht unter Anklage. In den Jahren 2017 bis 2019 soll er unter anderem für eine ganze Serie von Brandstiftungen in Oschatz am Königreichssaal der Zeugen Jehovas und an Fahrzeugen verantwortlich gewesen sein.

Bis zur Mittagspause beobachtete er am zweiten Verhandlungstag das Prozessgeschehen durchaus anteilnehmend, aber wortlos: Auch weil sich anhand der Zeugenaussagen, darunter zwei Brandursachenermittler, ein Tatverdacht gegen ihn für Beobachter nicht zwingend erhärtete: „Unsachgemäßer Umgang mit offener Flamme“ wurde zwar als Brandursache an zwei Fahrzeugen festgestellt, aber Hinweise auf L. als Täter lieferten diese Aussagen nicht.

Mantrailer-Hund sucht nach Duftspuren

Ein eingesetzter Mantrailer-Hund fand im Februar 2018 zwar eine Duftspur von ihm, die könne aber nur belegen, dass Robert L. in der Nähe gewesen sei, aber nicht ob genau zur Tatzeit. Es sei möglich, dass die Spur auch vor dem Brand entstanden sei, erklärte die dazu befragte Polizeibeamtin, die den Hund damals geführt hatte, auf Nachfrage von Rechtsanwalt Ronny Schimpke.

„Haben Sie eine Idee, warum jemand so etwas macht?“, während der erste Geschädigte, dessen Wohnwagen auf einem Gartengrundstück im Februar 2018 abgebrannt war, die Frage vom Vorsitzenden Richter Rüdiger Harr schlicht nicht beantworten konnte, lieferte der nach der Pause angehörte Zeuge und eine verlesene Aussage zumindest eine mögliche Verbindung.

Mögliche Verbindung reicht bis in die 1990er Jahre

Auf dessen Streuobstwiese Am Zschöllauer Berg hatte es gleich zwei Mal gebrannt. Nach einem Bauwagen ging auf dem Grundstück, das er 2015 von seinem Großvater geerbt hatte, ein Bienenwagen in Flammen auf. Sowohl die Mutter, die derzeit im Ausland lebt und deren Aussage daher verlesen wurde, als auch der befragte Sohn verdächtigten Robert L. als Täter. Beide wollten ihre Adresse aus Angst vor ihm nicht im Gerichtssaal verlesen lassen.

Weil der Zeuge ihn direkt ansprach, erwiderte Robert L., der zuvor noch entspannt auf den Wiederbeginn der Verhandlung gewartet hatte, jetzt ein paar Worte. Anwalt Schimpke wies Zeugen und Mandanten mehrmals zurecht. Der 37-Jährige sagte aus, er kenne L. lose seit Mitte der 1990er Jahre. „Ich habe mich dem linken Spektrum zugeordnet und wir sind damals oft vor Rechten weggerannt.“ Auf den zwei Jahre älteren Robert L. sei er erst richtig aufmerksam geworden, als dieser „einen Kumpel verhauen habe“.

Er beschrieb ihn als einen damals oft gewaltbereiten, rechtsradikalen Jugendlichen, gegen den er sich einmal mit einem Baseballschläger gewehrt und sich so einen Jugendarrest eingehandelt habe.

Kontakt zum Großvater des Zeugen

Allerdings habe Robert L. Kontakt mit seinem Großvater gehabt, später diesen allerdings mit Briefen bedroht und versucht, dessen Haus in Brand zu setzen. Wovon er aber erst später erfahren habe, als er 2013 von München zurück nach Leipzig zog: „Mein Opa war zu Kriegszeiten bei den Nazis, in der Familie war das nie Thema“, aber L. müsse irgendwie davon erfahren haben.

Dass Kriegsgeschichten zu hören beide zunächst verband, vermutete auch die Mutter in ihrer verlesenen Aussage. „Außerdem war mein Opa Sympathisant der Zeugen Jehovas in Oschatz“, hatte der Sohn bereits weiter bei der Polizei ausgesagt. Nach dem Bruch, bei dem offenblieb, wodurch der erfolgte, seien Briefe bei seinem Großvater eingegangen, darunter auch einer in seinem Namen: „Abfällige, abwertende Sachen. Ich möchte das nicht widergeben. Ich empfinde so etwas nicht als Spaß“, sagte der Zeuge. Tatsächlich entschuldigte sich L. im Gerichtssaal dafür.

Zeugen Jehovas berichten auch von anonymen Briefen

Von anonymen Briefen hatte auch der Gemeinde-Koordinator der Zeugen Jehovas am ersten Verhandlungstag berichtet: Anfänglich habe sich der Verfasser darin zunächst bewundernd zum Neubau des Königreichsaals geäußert. Die Zeugen Jehovas seien „gute Bauleute“ und sollten auf dem Grundstück gegenüber eine Pyramide errichten, um mehr Aufmerksamkeit zu erlangen.

Weitere folgten unter anderen Namen, aber gleicher Handschrift. In denen rückte er die Zeugen Jehovas mal in die Nähe der Freimaurer oder erklärte ihnen, sie müssten die Juden hassen, weil diese Jesus verraten hätten. Einmal seien die Briefe auch mit SS-Runen verziert und „Heil Hitler“ unterschrieben gewesen, hatte der 71-Jährige ausgesagt, wobei er Robert L. als Autor nur vermutet hatte.

Von Manuel Niemann