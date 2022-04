Postkutschen machen wieder in Mügeln Station

Mügeln

Während die Kutscher Annett und Mike Kracht Morgenstern (r.) und Moritz am Mügelner Heimatmuseum mit Wasser versorgen, nutzen ihre Fahrgäste den Aufenthalt zu einem kleinen Stadtrundgang mit „Postmeister“ Andreas Lobe sowie zu einer Stärkung mit Kaffee und Kuchen im Seniorenstübl.

Vier Tage von Leipzig nach Dresden

Gemeinsam waren die Krachts sowie Siegfried Händler mit ihren zwei Kutschen, vier Pferden und 15 Fahrgästen am Mittwoch, 9 Uhr in Nimbschen aufgebrochen. Tagesziel war Ostrau. Die Reise an sich begann am Dienstag am Leipziger Völkerschlachtdenkmal. Am Donnerstag will man die Landeshauptstadt Dresden erreichen. „Das ist ein einmaliges Erlebnis“, betont Sascha Recknagel.

Von oben in die Gärten schauen

Der Leipziger, dessen Vater aus Thüringen stammt und der weitläufig mit dem prominenten Skispringer verwandt ist, saß freiwillig oben auf dem Bock. Erst sei das sehr angenehm gewesen, jetzt aber immer noch interessant.“

Es ist toll, die Landschaft aus dieser Perspektive zu sehen und den Leuten in die Gärten zu schauen“, erklärte er. Die Tour hatte er bereits vor zwei Jahren gebucht. Wegen Corona war sie immer wieder verschoben worden.

Es sei schon eine Sprung in eine andere Welt, wenn man erst vier Tage mit der Kutsche reise und dann in rund einer Stunde mit dem Zug aus Dresden nach Leipzig zurückkehren werde.

Von Axel Kaminski