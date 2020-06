Premiere: Erstmals Führungen durch Wasserschloss Leuben bei Oschatz

Leuben

Die Neugier ist groß. Das erlebt Marion von Sahr immer wieder. Seitdem sie mit ihrem Mann Leo am 16. Dezember des vergangenen Jahres in das frisch sanierte Wasserschloss Leuben eingezogen ist, stehen immer wieder Interessierte vor dem Eingangsportal. Doch bisher haben nur wenige Besucher einen Blick in das barocke Herrenhaus (Entstehungszeit 1737 bis 1740) werfen können. Das soll sich an diesem Sonntag ändern. Zum ersten Mal bieten die neuen Eigentümer zusammen mit dem Leubener Schlossverein öffentliche Führungen im Schloss selbst und dem dazu gehörigen Areal an.

Marion von Sahr und Marek Schurig vor der rückwärtigen Schloss-Fassade. Quelle: Frank Hörügel

Anzeige

„Eigentlich hatten wir das schon Ende März geplant, doch dann kam Corona dazwischen“, erklärt Marion von Sahr. Doch auch die Premiere an diesem Sonntag wird noch im Schatten des gefährlichen Virus stehen. Wegen der Abstandsregelung dürfen an jeder der drei Führungen, die am Sonntag um 10, 11 und 12 Uhr beginnen, jeweils nur zehn Besucher teilnehmen, die sich unbedingt am Donnerstag, dem 25. Juni, telefonisch anmelden müssen. Maximal 30 Interessenten können an den Führungen teilnehmen. Eine Anmeldung ist von 13 bis 14 Uhr unter 03435/930639 möglich.

Weitere LVZ+ Artikel

Nach einer halben Stunde wird gewechselt

Diese Gruppen werden noch mal geteilt – und jeweils fünf Gäste (mit Mund-und Nasenschutz) eine halbe Stunde von Marion von Sahr durch das Haus und eine halbe Stunde vom Schlossvereins-Vorsitzenden Marek Schurig durch das Schloss-Areal geführt. Nach einer halben Stunde wird gewechselt.

Marion von Sahr und Marek Schurig im Schloss Leuben Quelle: Frank Hörügel

Und was werden die Gäste im Schloss zu sehen bekommen? „Ich werde durch die Eingangshalle führen, den unteren Gartensaal, das Ess- und das Kaminzimmer mit der noch vorhandenen Originalbemalung zeigen. Dann geht es über das Treppenhaus in den oberen Saal, wo moderne Kunst der Neuen Leipziger Schule zu sehen ist“, zählt die Eigentümerin auf. Und sie will den Besuchern auch erläutern, warum sie und ihr Mann nach Leuben gezogen sind und nicht nach Dahlen. Denn der Vater von Leo von Sahr von Schönberg war der letzte Schlossbesitzer von Dahlen bis zur Enteignung nach dem Zweiten Weltkrieg. Alle Schlosszimmer werden die Besucher jedoch nicht zu sehen bekommen. „Wir wollen, dass unsere Privatsphäre respektiert wird, deshalb darf auch nicht fotografiert werden“, sagt Marion von Sahr.

Verein ist Rettung des Wasserschlosses zu verdanken

Vereinsvorsitzender Marek Schurig will unterdessen dem anderen Teil der Gruppe im Außengelände die Geschichte des Hauses nahe bringen. Dem Verein mit seinen aktuell 78 Mitgliedern ist die Rettung des Wasserschlosses zu verdanken. Im Jahr 2004 erwarb der Verein die Ruine, sicherte und sanierte das Gebäude teilweise.

Jeden letzten Sonntag im Monat öffentliche Führungen

Künftig sollen die öffentlichen Führungen jeden letzten Sonntag im Monat angeboten werden. Und der Startschuss für Kulturveranstaltungen am und im Schloss Leuben soll am 12. Juli erfolgen. An diesem Tag lädt der Freundeskreis Schlösserland Sachsen, zu dem auch der Leubener Schlossverein gehört, zum Benefizkonzert „Märchenhafter Rhythmus“ mit Musikern der Dresdner Philharmonie und der Staatskapelle Dresden ins Freie ein (Beginn: 16 Uhr).

Von Frank Hörügel