Premiere für LandMobil zum Mügelner Weihnachtsmarkt

Mügeln

Premierenstimmung herrscht bei den Mitgliedern des Stadtmarketingvereins „Meine Bischofsstadt“ Mügeln in diesen Tagen. Beim Weihnachtsmarkt der Stadt am Wochenende soll das „ LandMobil“ des Vereins seine erste Bewährungsprobe erleben. Bei dem Projekt handelt es sich um den Beitrag des Vereins beim 2018 erstmals ausgeschriebenen „simul+ Wettbewerb – Ideen für den ländlichen Raum“. Zwei Wettbewerbsmodule gab es dabei.

Begehrter Wettbewerb

Im Modul „Projekt“ hatten sich Vereine, lokale Verbände, Privatpersonen und Unternehmen mit insgesamt 258 Beiträgen beteiligt. Gemeinden und landesweite Vereine hatten im Modul „Land.Kommune“ 76 Konzepte mit etwa 500 Einzelprojekten entwickelt und eingereicht. Mitte März erfolgte die Prämierung der besten Projekte in Glauchau, wo auch der Mügelner Stadtmarketing mit einem Anerkennungspreis geehrt wurde. In diesem Jahr wurde der Wettbewerb abermals durchgeführt. Hier war am 20. November Einsendeschluss. Wer sich aus der Oschatzer Region daran beteiligte, wird sich spätestens bei der Auszeichnungsveranstaltung zeigen.

Mit Preisgeld wurde Idee umgesetzt

„Mit dem erhaltenen Preisgeld konnten wir in den vergangenen Monaten unser Vorhaben umsetzen. Möglich wurde es aber auch, weil Mitglieder unseres Vereins in ihrer Freizeit viele Stunden ihr handwerkliches Geschick einbrachten, aber auch Unternehmen der Stadt und Region auf unkomplizierte Art uns dabei halfen“, so Vereinsvorsitzender Bernd Brink.

Ausgedienter Bauwagen dient als Veranstaltungs-Mobil

LandMobil – was ist das eigentlich? Genau genommen ist es der Umbau eines ausrangierten Bauwagens zu einem multifunktionalen Hänger, der zu verschiedenen Veranstaltungen und an unterschiedlichen Orten eingesetzt werden kann. Er ist so ausgestattet und ausgebaut worden, dass er alles bietet, was man zum Beispiel zur Versorgung der Teilnehmer einer Veranstaltung benötigt. Die Ausstattung reicht dabei von Grill und anderen Geräten, einer Küche mit Spüle, einem integrierten Verkaufstresen, Beleuchtung, Tisch im Außenbereich, Informationstafeln und anderem mehr. Da der Wagen beweglich ist, kann er überallhin gebracht werden, wo zum Beispiel gefeiert wird.

Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig

Ob am Wanderweg, auf dem Mügelner Anger, auf dem Bahnhof oder wie jetzt beim ersten Einsatz auf dem Weihnachtsmarkt der Stadt – dem Einsatz sind kaum Grenzen gesetzt. Nun fiebern „Vereinshandwerker“ Lutz Becker, Hans-Jürgen und Marcel Ehrlich, Dietmar Schüler, Michael Zehme, Mario Zimmer, David Ohmes und Andreas Baumert dem ersten Praxistest am Sonnabend und Sonntag entgegen. Auch deshalb, weil sich dann zeigen wird, ob das viele Tüfteln, das Suchen nach Lösungen für die optimale Nutzung jedes Winkels im Wagen erfolgreich war. „Ich möchte allen Beteiligten nochmals ganz großen Dank aussprechen. Es ist faszinierend, was sie geleistet haben. Die Stunden sind unzählbar“, so Bernd Brink.

Von Bärbel Schumann