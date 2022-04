Projekt in der Heidestadt: Dahlen macht das Rathaus barrierefrei

Dahlen

Das Rathaus der Stadt Dahlen stammt aus dem Jahr 1888. Als es errichtet wurde, entsprach es den modernsten Anforderungen. Das ist inzwischen über einhundert Jahre her. Jetzt gelten für öffentliche Gebäude neue Standards, gerade was die Barrierefreiheit betrifft.

Bei der vergangenen Sitzung des Dahlener Stadtrats wurde aus diesem Grund ein Ingenieurvertrag mit einer Oschatzer Firma befürwortet, um das Gebäude barrierefrei zu machen. In das Vorhaben ist nicht nur das eigentliche Rathaus, sondern auch das nebenliegende Gebäude Markt 3 mit einbezogen.

Treppenhaus wird neugebaut

Zu dem jetzt beschlossenen Leistungsspektrum gehört unter anderem der Rückbau bestehender und zu entfernender Anbauten und Nebengebäude. In der Planung befindet sich der Neubau eines Treppenhauses mit Zugang zu beiden Gebäuden. Auch der Neubau eines Kellerzugangs gehört zum Projekt „Barrierefreies Rathaus“. In gleichem Atemzug soll auch noch für die beiden Gebäude am Markt ein Brandschutzkonzept erarbeitet werden.

„Wir wollen diese Maßnahme im Rahmen des Förderprogramms ,Aktive Stadt und Ortsteilzentren’ umsetzen“, informiert der Dahlener Bürgermeister Matthias Löwe. Das Vorhaben muss die Stadt Dahlen nicht komplett aus der eigenen Stadtkasse bezahlen. „Wir haben bei dem Fördertopf, aus dem das Geld kommt, eine Drittelförderung. Dabei bezahlen wir ein Drittel, jeweils ein weiteres Drittel steuern das Land und der Bund bei“, so der Dahlener Bürgermeister. Der entsprechende Eigenanteil der Stadt Dahlen ist im Haushalt für dieses Jahr mit eingestellt worden.

Von Hagen Rösner