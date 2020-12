Dresden

Kritik an neuen Düngeregeln: Landwirte aus alle Regionen Sachsens haben am Montag mit einem Protest Teile der Dresdner Innenstadt lahmgelegt. Die Bauern waren an die Elbe gekommen, um der sächsischen Regierung ein Positionspapier zu übergeben. Darin äußern die Landwirte heftige Kritik an der geplanten Verschärfung der Düngemittel-Verordnung. Die neuen Regelungen, die von Bundesrat und Bundesregierung beschlossen worden waren. sollen helfen, das Grundwasser vor zu viel Nitrat zu schützen. Die Bauern haben Zweifel an den zugrunde liegenden Messungen. Sie befürchten durch eine reduzierte Düngung Ernteeinbußen.

Von Dietrich Flechtner