Oschatz

Protest gegen die Corona-Maßnahmen in Form von sogenannten „Spaziergängen“ gab es am Montagabend erneut in Oschatz. Und außerdem gleich zwei angemeldete Demonstrationen.

„Ihr Spaziergang wird präsentiert von AfD, NPD, Die Basis und anderen Na...“ steht auf dem Banner an der Oschatzer Rathaustreppe. Die Linksjugend Nordsachsen reagierte mit diesem Slogan und mit einer „Aufklärungskundgebung für Spaziergänger“ auf die Proteste. Alexander Beck aus Oschatz als Vertreter der Linksjugend hatte den Gegenprotest angemeldet und so benannt, gemeinsam mit den nordsächsischen Grünen und DIE PARTEI Nordsachsen. Ein gutes Dutzend Menschen nahm an der Versammlung teil.

Ebenfalls angemeldet hatte der Kreisverband Nordsachsen der Alternative für Deutschland (AfD) eine Kundgebung unter dem Motto „Kritik an den Corona-Maßnahmen und gegen eine Impfpflicht“. Sie bestand aus zwei Männern und einem Banner samt Aufschrift „Keinen ausgrenzen. 2G beenden“ in der Sporerstraße: Der stellvertretende Vorsitzende Tobias Heller und der Vize-Schatzmeister Enrico Gruhne – beide zudem Stadträte in Oschatz. Einige derer, die sich zur Versammlung auf dem Neumarkt bewegten, grüßten die Männer im Vorbeigehen, ohne sich jedoch zu ihnen zu begeben.

Als die zu mehreren Hundert erschienenen Menschen auf dem Neumarkt losliefen, spielte Alexander Beck Marschmusik ab. Die Teilnehmenden liefen dieses Mal unter anderem die Parkstraße, vorbei an der Collm-Klinik entlang durch das oberhalb des Blumenberg gelegene Wohngebiet und den Dresdener Berg hinunter zurück ins Zentrum.

Von Christian Kunze