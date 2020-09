Prozess in Leipzig: Ist Oschatzer ein Kinderschänder?

Leipzig/Oschatz

Der Missbrauchskomplex von Bergisch Gladbach hat Schockwellen im Land hervorgerufen, nicht zuletzt, weil die Dimension des riesigen Täternetzwerkes für Entsetzen sorgt. Dass Kindesmissbrauch aber auch vor der Haustür stattfinden kann, wurde am Dienstag erneut deutlich.

Vor dem Landgericht Leipzig muss sich ein mutmaßlicher Sexualstraftäter verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm schweren sexuellen Missbrauch von Minderjährigen in zwei Fällen vor, zwischen 2009 und 2016 soll der heute 51-Jährige in seiner Oschatzer Wohnung zwei damals acht beziehungsweise neun Jahre alte Mädchen sexuell missbraucht haben.

Anzeige

Gleich zu Beginn der Verhandlungen wird deutlich, dass möglichst wenig nach außen gelangen soll: Verteidiger Andreas Michl bringt einen Antrag ein, der den Ausschluss der Öffentlichkeit fordert. Der Vorsitzende Richter Gicklhorn bewilligt dies mit Verweis auf die Persönlichkeitsrechte des Angeklagten, so finden die Verlesung der Anklageschrift und die Zeugenvernehmung ohne Publikum statt. Die Verkündung des Urteils wird noch in dieser Woche erwartet.

Weitere LVZ+ Artikel

Weitere Missbrauchsfälle in den vergangenen Jahren

Dass Oschatzer wegen sexuellen Missbrauchs vor Gericht stehen, ist keine Seltenheit: Die Verhandlung in der Messestadt reiht sich in eine Serie vergangener Fälle ein. Zuletzt hatte die Strafkammer im September 2018 ein Urteil gegen einen damals 32-Jährigen vollstreckt, er wurde zu zwei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Er gestand, seine beiden Neffen zwischen 2007 und 2011 in der Nähe von Oschatz missbraucht zu haben.

Zwei besonders schwere Fälle liegen bereits einige Zeit zurück: Im Jahr 2012 hatte ein Mann aus Oschatz zugegeben, seine eigenen drei Kinder vergewaltigt zu haben. Das Gericht verurteilte den damals schon vorbestraften Mann zu sechseinhalb Jahren Haft. Die Staatsanwaltschaft warf ihm den sexuellen Missbrauch von Schutzbefohlenen in insgesamt 46 Fällen vor.

Ähnlich schwer wiegt ein Urteil aus dem Sommer 2009: Wegen sexuellen Missbrauchs in 13 Fällen musste der Angeklagte aus Liebschützberg drei Jahre und sechs Monate in einer Justizvollzugsanstalt verbringen.

Sachsenweite Zunahme an Fällen

Auch sachsenweit ist die Häufung entsprechender Straftaten zu beobachten: Laut einer Auswertung der Polizeilichen Kriminalstatistik zu kindlichen Gewaltopfern stiegen die Zahlen für den sexuellen Kindesmissbrauch im Freistaat Sachsen im vergangenen Jahr um fast 20 Prozent: Fielen Minderjährige im Jahr 2018 genau 699 Gewaltverbrechen zum Opfer, waren es in den folgenden zwölf Monaten insgesamt 830 Fälle. In 61 Fällen handelte es sich bei den Tätern um Jugendliche – im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich daraus kein Anstieg.

Eklatant fiel auch der Zuwachs bei Strafdelikten im Zusammenhang mit Kinderpornografie aus: Insgesamt gab es 583 Fälle, die mit der Herstellung, dem Besitz und der Verbreitung von kinderpornografischem Material zusammenhängen, das entspricht einer Zunahme von 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch im Bereich der Jugendpornografie stiegen die Fälle um 30 Prozent an.

Von Florian Reinke