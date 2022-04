Prozess in Oschatz dreht sich um Schläge und Morddrohung

Oschatz/Wermsdorf

Er hatte ein paar Flaschen Bier intus, sie eine Flasche Hugo: René B.* und Kerstin R.* wollten den gemeinsamen Abend am 1. Juni 2021 entspannt im Bett ausklingen lassen. Doch daraus wurde nichts. Ein Streit in der Wermsdorfer Wohnung des 52-Jährigen zwischen ihm und seiner 40 Jahre alten Freundin eskalierte vermutlich derart, dass sich Kerstin R. drei Wochen später ein Implantat unter ihre rechte Augenhöhle einsetzen lassen musste. Sie hatte eine Orbitabodenfraktur, also einen Bruch des Bodens ihrer Augenhöhle, erlitten und Hämatome an den Oberarmen. Kerstin R. zeigte René B. an, jetzt musste sich der 52-Jährige wegen Körperverletzung in der Oschatzer Außenstelle des Amtsgerichtes Torgau verantworten.

Ins Wohnzimmer geschleift

Die Staatsanwältin warf dem Angeklagten vor, dass er an diesem 1. Juni 2021 gegen 22.30 Uhr seiner Freundin gedroht habe: „Eines sage ich dir: Ich bringe deine Kinder um.“ Dann habe er Kerstin R. an den Oberarmen und den Haaren gepackt, sie aus dem Bett ins Wohnzimmer geschleift und dort mehrmals auf ihren Kopf eingeschlagen.

Fanartikel von Dynamo Dresden zerstört

Aus Sicht des Angeklagten stellte sich das Geschehen etwas anders dar. „Nur die Hälfte stimmt“, sagte er. Tatsächlich habe es einen Streit unter Alkoholeinfluss gegeben. Anlass dafür sei gewesen, dass Kerstin R. immer wieder gesagt habe, dass sie ihn heiraten wolle. Er habe entgegnet, dass er nie heiraten werde und daraufhin einen Schlag von seiner Freundin gegen seine linke Schläfe kassiert. Anschließend habe sie noch eine Fernbedienung, zwei Receiver und Fanartikel von Dynamo Dresden zerstört. René B. habe dann versucht, Kerstin R. aus der Wohnung zu schieben, sie aber nicht geschlagen.

Lesen Sie auch Warum sich Oschatzer Strafrichter nicht als Richter gnadenlos sieht

Wie erklärt er sich denn die schweren Verletzungen?, wollte Richter Dr. Jörg Burmeister vom Angeklagten wissen. „Das kann ich mir nicht erklären und mich nicht daran erinnern“, sagte René B. Vielleicht seien ihr die Verletzungen auch anschließend von einem ihrer Söhne zugefügt worden, mutmaßte der 52-Jährige.

Drohung im Bett

Als Zeugin befragt, schilderte Kerstin R. den Abend so: Von Heirat sei keine Rede gewesen. Aus heiterem Himmel habe ihr René B. im Bett gedroht: „Wenn deine Kinder noch mal Blödsinn machen, dann bringe ich sie um.“ Diese Drohung habe sich die 40-Jährige nicht gefallen lassen und ihrem Freund „eine geklatscht.“ „Dann hat er mich an Armen und Haaren in die Stube gezogen und mir mehrmals auf den Kopf und ins Gesicht geschlagen.“

Prozess wird fortgesetzt

Was sich tatsächlich an dem Abend abgespielt hat, konnte bei dem Prozess am Dienstag nicht eindeutig geklärt werden. Bei der Fortsetzung der Hauptverhandlung Anfang Mai sollen deshalb noch zwei Bewohnerinnen des Hauses als Zeuginnen vernommen werden. Sie hatten das Opfer Kerstin R. im Treppenhaus getroffen, nachdem die 40-Jährige die Wohnung von René B. verlassen hatte. Die Zeuginnen sollen die Frage beantworten: Hatte Kerstin R. zu diesem Zeitpunkt sichtbare Verletzungen oder nicht?

* Die Namen des Angeklagten und der Zeugin wurden geändert

Von Frank Hörügel