Prozessauftakt zu brutalem Überfall auf Haus in Oschatz

Oschatz

Eine Szene wie aus einem brutalen Gangsterfilm – und das mitten in der Stadt Oschatz: Am 13. Mai 2018 gegen 2.30 Uhr stoppt ein Auto vor einem Grundstück in der Bahnhofstraße. Aus dem Auto springen mehrere junge Männer und wollen in das Gelände eindringen. Zwei Bewohner des Hauses – mit Knüppel und Axt bewaffnet – warten schon auf dem Treppenpodest und stellen sich den Eindringlingen entgegen.

Haustür eingetreten

Auf dem Fußweg kommt es zu einer Schlägerei, dann ziehen sich die Hausbewohner in das Gebäude zurück. Die Angreifer – einer von ihnen ist augenscheinlich mit einem Teleskop-Schlagstock bewaffnet – treten die Haustür ein und zerstören ein Fenster mit einer Holzlatte. Sie können aber nicht in das Gebäude eindringen, da sie eine zweite Tür zwischen Vorbau und Wohnbereich daran hindert. Plötzlich zieht sich das Überfall-Kommando zurück. Kurze Zeit darauf hält ein Polizeiauto vor dem Grundstück.

Überfall von Überwachungskamera gefilmt

Gefilmt wurde diese Szene von einer stationären Überwachungskamera der Kriminalpolizei. Mit dem Abspielen des Schwarz-Weiß-Videos eröffnete Strafrichter Dr. Jörg Burmeister am Dienstag in der Oschatzer Außenstelle des Amtsgerichtes Torgau die Beweisaufnahme in einem Prozess, in dem sich zwei der insgesamt fünf oder sechs Angreifer wegen Körperverletzung verantworten müssen. Staatsanwalt Steffen Barthel wirft den Angeklagten Lutz K. (44)* aus Torgau und Ingo S. (33)* aus Leipzig vor, ihre Opfer körperlich misshandelt und sich mit anderen Männern als Menschenmenge öffentlich zusammengerottet zu haben, um andere zu schädigen.

Rache-Aktion?

Während sich Ingo S. zunächst nicht zu dem Geschehen äußern will, sagt der Mitangeklagte Lutz K.: „Ich war an diesem Tag zu diesem Zeitpunkt nicht dort.“ Warum ihn dennoch ein Opfer des Überfalls als einen der Angreifer identifiziert hat, erklärt er sich so: Mit Stefan G. habe er zusammen in der Justizvollzugsanstalt Torgau gesessen. Stefan G. habe ihn gebeten, Drogen in das Gefängnis zu schmuggeln. Das habe er abgelehnt. „Ich kann mir das bloß als Rache-Aktion vorstellen“, so Lutz K. Und von den drei Brüdern der Familie O., die zusammen in dem Haus in der Bahnhofstraße leben, sei ihm nur einer aus der Schulzeit bekannt. „Der ist als Drogendealer bekannt“, so der Angeklagte.

Angreifer nicht erkannt

Etwas Licht in den Hintergrund des Überfalls brachte die Befragung von zwei Brüdern der Familie O. als Zeugen. Rolf O. (52)* befand sich zum Zeitpunkt des Überfalls in seinem Zimmer neben der Eingangstür des Hauses. „Ich habe Fernsehen geguckt, als die Tür aus den Angeln geflogen ist.“ Erkannt habe er die Angreifer jedoch nicht. „Das ging alles ganz schnell“, sagte er.

Beim ersten Mal abgewimmelt

Sein jüngerer Bruder Gerd O.* (40) schaute nach eigenen Angaben aus dem Fenster, als das Auto der Angreifer gegen das Hoftor gefahren sei. Dann hab es einen Riesenknall gegeben, als die Haustür eingetreten wurde. Er sei zur Haustür gerannt. Die Angreifer hätten immer wieder gerufen: „Rück die Kohle raus, wo ist die Kohle?“ Einen der Angreifer, der eine Tätowierung am Hals hatte, habe er von hinten gesehen. Das sei aber keiner der beiden Angeklagten gewesen. Und: Die Angreifer seien bereits ein paar Stunden vorher da gewesen, hätten aber beim ersten Mal abgewimmelt werden können.

„Wissen Sie, warum Ihr Haus von der Kriminalpolizei mit einer Kamera überwacht wird?“, wollte Robert Müller-Oeltz, der Verteidiger des Angeklagten Ingo S., wissen. „Nein, die wollen vielleicht ein Foto von mir“, sagte Zeuge Gerd O.

Drei weitere Verhandlungstage angesetzt

Für den Prozess sind drei weitere Verhandlungstage angesetzt. Am nächsten Dienstag sollen der dritte Bruder der Familie O. und die Mutter der drei Brüder als Zeugen gehört werden. Die Mutter hatte am 13. Mai 2018 die Polizei gerufen.

Von Frank Hörügel