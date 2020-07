Mügeln

„Und dann kam Corona“: Erst im November hat sich Patrick Reiche mit seiner Gebäudereinigungsfirma PR Cleaning selbstständig gemacht. Der Ausbruch der Pandemie und die damit einhergehenden Hygienebestimmungen – war das nicht ein Jackpot für die junge Neusornziger Firma?

Ganz so sei es nicht, sagt der 34-jährige. „Wir haben schon genügend Aufträge“, zieht er Bilanz, aber das Unternehmen wolle auch noch wachsen. Ein weiterer Mitarbeiter ist ab 1. August eingestellt, weitere Bewerbungen liegen auf dem Tisch und Aufträge suche er. Doch gerade das gestaltete sich in den vergangenen Wochen, schwieriger als gedacht.

Denn obwohl das Coronavirus das Bewusstsein für Hygiene in der breiten Bevölkerung geschärft hat – so die paradoxe Situation – habe sich das nicht direkt in Aufträgen niedergeschlagen: „Durch Corona war es jetzt schwieriger, neue Kunden für sich zu gewinnen“, sagt der Jungunternehmer.

Nachfrage und dennoch Zurückhaltung

„Eine Nachfrage war schon da, aber viele waren auch zurückhaltend“, beschreibt seine Frau Nicole (34), die ebenfalls im Unternehmen arbeitet. Auch andere Firmen, ergänzt er, hatten ihre Probleme. Viele mussten ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken, auch weil Aufträge weggebrochen seien – etwa im öffentlichen Sektor: „Die Schulen waren zu, da brauchte es auch keine Reinigung“, beschreibt er. Da seine Firma eher für private oder Kunden in der Industrie arbeite, habe sie das nicht so betroffen.

Dennoch: Einen Wechsel der bestehenden Reinigungsfirma überlegten sich potenzielle Kunden, selbst wenn sie unzufrieden seien, jetzt doch noch einmal genau. Das „ Klinkenputzen“ war auch noch aus einem anderen Grund für die junge Firma, die sich erst einen Namen machen will, schwieriger: Denn betriebsfremde Menschen holt sich in der Pandemie im Zweifel keiner auf das Gelände.

„Bei uns war es oft so, dass viele gesagt haben: ‚Ja, macht mal ein Angebot. Aber angucken kommen darfst du es dir nicht.“ Wie kalkuliert er da? „Wenn ich es nicht sehe, dann muss man eben vom Schlimmsten ausgehen“, sagt er. Was das anschließende Zögern auch erklären kann.

Dienste für Haus und Hof im Umkreis von 35 Kilometern

Dabei ist Reiche kein Neuling in der Branche, er kennt sie seit zehn Jahren aus der Praxis. Den Schritt in die Selbstständigkeit wagte er, weil er mitbekam, dass kleinere Aufträge aus Kapazitätsgründen bei seinem alten Arbeitgeber abgelehnt wurden.

Diese Nische wollen er und seine Mitarbeiter nun besetzen. In einem Radius von etwa 35 Kilometern um Mügeln bieten sie ihre Dienste an. „Wir sind eine typische Gebäudereinigung. Wir machen um Haus und Hof alles“, sagt er. Dazu zählt neben der Reinigung von Fenstern, Büros oder Treppenaufgängen unter anderem auch die Pflege von Grünflächen, Entrümpelungen oder Hausmeisterdienste.

Viele zusätzliche Handgriffe zur Desinfektion

Im Moment besteht diese Arbeit jedoch auch immer noch aus sehr vielen Handgriffen zum zusätzlichen Desinfizieren. Mitten an der Front – haben die beiden Angst, sich selbst anzustecken? Worauf achten sie, wenn sie potenzielle Gefahrenquellen ausschalten?

In Schutzkleidung mit Handschuhen, mitunter auch mit Schutzmaske und mit den eingesetzten Reinigungs- und Desinfektionsmitteln halten sich seine Bedenken in Grenzen, beschreibt Reiche. „Selbst der normale Sanitärreiniger ist ja desinfizierend“, sagt er. „Man achtet ein bisschen mehr darauf, dass man die Hände vom Gesicht fernhält, so wie man es sowieso machen sollte.“

Firma rückt erst an, wenn die Büros leer sind

Zwar gebe es in Nordsachsen im Moment keine nachgewiesenen Corona-Fälle, „aber in wiefern das stimmt, weiß man eben nicht“, sagt er. Selbst wenn jemand infiziert sei, trage seine Arbeit dazu bei, dass sich das Virus nicht weiter ausbreiten könne. Daher werde derzeit durchaus mehrmals täglich desinfiziert. Gerade in größeren Betrieben komme er den Menschen aber nicht nahe: Die Reinigungsfirma rückt eben erst an, wenn die Büros leer sind oder desinfiziert zwischen den Schichten.

Apropos: Wie desinfiziert man denn richtig? „Man muss davon ausgehen, alles, was angefasst wird, muss desinfiziert werden“, sagt Reiche. „Das fängt schon beim Telefonhörer an“, wird Nicole Reiche genauer, „oder der Lichtschalter, die Türklinke, der Spülknopf.“ Orte, die beim alltäglichen Putzen oft übersehen werden, an die man im Bad zuhause nicht denke oder schon vor dem Händewaschen angefasst habe. Auch auf die werde geachtet: „Das lernt man jetzt erst oder hat es durch Corona wieder bewusster gemacht.“

