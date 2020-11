Region

Da hilft keine verordnete Fröhlichkeit: Angesichts der Corona-Beschränkungen kapitulieren gar Karnevalisten. Gegen das, was entschieden wurde, sind ihre Witze harmlos. Maske tragen ist der Narr gewohnt. Dass die Pflicht dazu auf dem Neumarkt gilt und auf dem Altmarkt nicht, ist ihm zu hoch.

Unklar ist auch, weshalb unser Ministerpräsident trotz Negativ-Test freiwillig in Quarantäne geht und positiv getestete Pflegekräfte weiter arbeiten. Regieren kann man von daheim, wirklich helfen nicht. Gleiches gilt für Briefbote, Müllmann und Chirurg. Oder würden Sie den Ersten Ihre Post lesen lassen (Wenn etwas wichtiges dabei ist, ruft er Sie an!), dem Zweiten Ihren Abfall vor die Haustür stellen und den Dritten vom Sofa aus Hinweise per Videoschalte geben lassen, während Sie sich selbst operieren?

In Quarantäne ist auch Sachsens Ministerin für Kultur und Tourismus, Barbara Klepsch. Das ist konsequent, denn weite Teile ihres Ressorts sind auch in unfreiwilliger Zwangspause. Weiter machen muss dagegen Kultusminister Christian Piwarz – genau wie die Lehrer, die ihm unterstehen. Eine generelle Maskenpflicht an Schulen lehnt Piwarz ab – das regelmäßige Lüften solle reichen. Ergo wird es keinen einzigen Tag der offenen Tür an Sachsens Schulen geben, dafür aber viele Tage des offenen Fensters.

Innenminister Roland Wöller ist die häusliche Isolation bisher erspart geblieben. Statt dessen erntet er wegen des Leipziger Demo-Desasters Kritik von allen Seiten. Selbst die Koalitionspartner SPD und Grüne fordern seinen Rücktritt, also quasi Quarantäne für immer. Wenn sie kommt, bleibt noch die Frage: Geht er freiwillig oder unfreiwillig?

Von Christian Kunze