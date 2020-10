Quarantäne in Mügelner Altenheim: „Es ist wie eingesperrt sein“

Mügeln/ Wermsdorf

Die zweite Corona-Infektionswelle hat den Altkreis Oschatz weiter im Griff: So steht nach Aufarbeiten der Daten seit Freitagabend fest, dass auch ein Schüler der Mügelner Goetheschule Corona-positiv ist. Elf Lehrer und 28 Schüler seien deshalb in Quarantäne, teilte das Landratsamt auf Nachfrage mit.

Auch an der Kita „Zur Hummelburg“ Ablaß sowie dem Fachkrankenhaus in Wermsdorf haben sich Menschen mit SARS-CoV-2 infiziert, bestätigte Sprecher Peter Stracke der OAZ am Montag: „Betroffen sind Erzieher, Kinder, Patienten und Pflegepersonal, wie erste vorliegende Testergebnisse belegen.“

Die zu beziffern ist abschließend noch nicht möglich, weil die Tests noch andauerten. Um die Infektionsketten so weit wie möglich nachvollziehen zu können, werde in jedem Fall versucht, Kontakte nachzuverfolgen.

Mit Hinblick auf das „insgesamt diffuse Infektionsgeschehen“, appelliert das Landratsamt daher, sich der Situation anzupassen und Abstands- sowie Hygieneregeln wirklich konsequent umzusetzen.

Zehn Heimbewohner aus Mügeln derzeit im Krankenhaus

In Wermsdorf, aber auch in der Oschatzer Collm Klinik sind derzeit Bewohner des AWO Seniorenzentrums Mügeln untergebracht. Dort waren am vergangenen Dienstag 19 der 25 Bewohner positiv getestet worden. Auch sechs der 33 Mitarbeiter hatten sich infiziert.

Weil sich ihr Zustand verschlechtert hatte, wurden am Freitagabend vier betroffene Heimbewohner von der Schnelleinsatzgruppe des DRK Torgau-Oschatz in umliegende Krankenhäuser verlegt.

Insgesamt seien momentan zehn Bewohner in Krankenhäusern untergebracht, sagte Annett Beyer Leiterin des AWO Seniorenzentrums in Mügeln uns am Montag. „Manche sind sehr akut betroffen, auch lebensbedrohlich“, sagt sie über deren Zustand. Andere stehen kurz vor der Rückverlegung. „Das ist unterschiedlich. Manche kommen mit deutlich besseren Gesundheitszustand, aber nimmer noch positiv getestet zurück.“ Andere kommen je nach Klinik erst zurück, wenn eine Infektion nicht mehr nachweisbar sei.

„Letzten Endes sind wir dafür, dass Bewohner zurückkommen, wenn es ihr Gesundheitszustand zulässt: Hier haben sie ihren Lebensmittelpunkt, ihr Umfeld und vertraute Gesichter, auch wenn die hinter der Maske ein bisschen anders aussehen.“

Symptomfreier Verlauf macht Krankheit tückisch

Ein Weg, den das Virus in das Pflegeheim gefunden habe, sei bekannt: „Aber ob das der einzige ist, das vermag niemand zu sagen“, sagt sie. „Das Schlimme an diesem Virus ist, dass es auch Betroffene gibt, die völlig symptomfrei sind.“ Die unterschiedlichen Infektions- und Krankheitsverläufe wurden Beyers Einrichtung letztlich zum Verhängnis.

So sei der erste Betroffene vollkommen symptomfrei gewesen und habe sich aufgrund seiner Demenzerkrankung auch viel im Haus bewegt, sich in seinen Gruppen aufgehalten und so das Virus verbreitet. „Wenn jemand vollkommen symptomfrei ist, kann man auch nicht ’wegsperren’, das konnte ja keiner ahnen“, sagt sie.

Seine Infektion sei nur durch Zufall erkannt worden, als er aufgrund einer anderen Erkrankung in der Collm Klinik behandelt wurde und einem Aufnahmetest unterzogen wurde. „Dadurch haben wir es überhaupt mitbekommen, dass sich das Virus im Haus befindet.“

Quarantäne trifft Bewohner hart

Am Anfang sei nur ein Wohnbereich betroffen gewesen, derzeit stehen alle Bewohner, die positiv getestet wurden, unter Quarantäne. Wem es zuzumuten sei und das auch einsehen könne, auf dem Zimmer zu bleiben, der werde darum gebeten.

„Aber das ist natürlich für die Bewohner hart. Es ist ja wie eingesperrt zu sein. Wir reden hier ja nicht über ein, zwei, sondern über 14 Tage, in denen eine Quarantäne eingehalten werden sollte. Das ist schon schlimm.“ Die Menschen seien das Zusammenleben in ihrem Wohnbereich schließlich gewöhnt, sagt Beyer.

Demente Bewohner, die das nicht verstehen, beschreibt sie, werden weiterhin im Wohnbereich unterwegs sein: „Die können wir ja nicht anbinden.“

Angepasste Quarantäne unter Sicherheitsvorkehrungen

Für betroffene Mitarbeiter gelte indes eine angepasste Quarantäne, wenn sie positiv getestet, aber symptomfrei sind: „Das heißt, sie dürfen arbeiten kommen und haben danach häusliche Quarantäne.“

Für diese Mitarbeiter mussten besondere Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, obwohl sie möglichst mit betroffenen Bewohnern arbeiten. „Wir haben eine Schleuse, über die sie ins Haus kommen, sich umziehen und nur unter Vollschutz das Haus betreten“, beschreibt Beyer.

Auch alle anderen Mitarbeiter tragen jetzt dauerhaft Schutzkleidung, auch werde versucht, dass immer dasselbe Personal im gleichen Bereich sei.

Erschwerend komme hinzu, dass die zweite Coronawelle nicht nur das Heim betreffe: Zwar sei es noch nicht kritisch, aber ihre Personaldecke werde enger, weil die für Schulen und Kindergärten ausgesprochenen Quarantänen, zum Teil auch ihre Mitarbeiter*innen betreffen.

Am Montag seien alle Mitarbeiter zum zweiten Mal getestet worden, um auszuschließen, dass sich weitere angesteckt haben. „Ich hoffe, dass das Gesundheitsamt da mitgeht, dass wir jede Woche testen.“ Auch Schnelltests liegen bereit.

Derzeit keine Besuche möglich

Ein Besuchsverbot für Angehörige sei bereits ausgesprochen worden, als der erste Schnelltest ansprach, auch wenn der noch hätte fehlerhaft sein können.

„Das kommt erschwerend hinzu. Aber die Angehörigen, mit denen wir geredet haben, sind sehr verständnisvoll“, beschreibt sie. „Es geht zwar auch Videotelefonie, aber im Moment ist es belastend für alle.“

Neben den Angehörigen, den Bewohnern auch für die Pflegekräfte, die unter diesen Bedingungen arbeiten: „Ich bin ein bisschen stolz auf meine Mitarbeiter, die in der schweren Situation, dem Heim die Stange halten und ganz engagiert arbeiten. Wir tun alles, was wir können, aber es ist eine ganz schwierige Situation.“

Von Manuel Niemann