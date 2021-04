Collm-Region

Natürlich spielen – kulinarisch betrachtet – zu Ostern die Eier, die Hasen sowie die Lammkeulen die Hauptrollen. Daneben sind auf dem Frühstückstisch frische Brötchen und an so einem langen Wochenende auch süße Backwaren gefragt. Allerdings gibt es dies nicht an jedem der freien Tage.

Die Außiger Bäckerei Becker hat am Donnerstag letztmals vor Ostern geöffnet. Hasen, Spiegeleier sowie Brot und Brötchen gibt es von 7 bis 13 sowie von 15 bis 17.30 Uhr. Das nächste Mal öffnet die Bäckerei am 6. April.

Creme-Eier sind die Spezialität der Bäckerei Mauksch am Dahlener Markt. Ob sie allerdings größere Mengen für den freien Verkauf herstellen kann oder vollauf mit den Bestellungen ihrer Kundschaft zu tun haben wird, konnte Petra Mauksch noch nicht genau abschätzen. Ihr Geschäft ist am Gründonnerstag, von 6 bis 17 Uhr sowie am Sonnabend von 6 bis 11 Uhr geöffnet. Nach Ostern ist eine Woche Urlaub, so dass es hier erst am 15. April wieder frische Backwaren gibt.

Die Heidebäckerei Rentzsch in Bucha ist am Sonnabend wie gewohnt von 6 bis 10 Uhr geöffnet. Das gilt auch für die Filiale in Dahlen. In Schmannewitz öffnet die Heidebäckerei an diesem Tag von 7 bis 11 Uhr. Nur am Stammsitz in Bucha kann man am Ostersonntag, von 7.30 bis 9.30 Uhr frische Backwaren kaufen.

Neben der regulären Öffnung am Donnerstag gibt es bei Bärbel Georgi in Ablaß auch am Sonnabend, von 6 bis 10 Uhr frische Backwaren und Softeis. Danach öffnet sie ihr Geschäft am Dienstag wieder.

Sie tragen das Brot im Namen, bestehen aber aus Stollenteig: Osterbrote sind die Spezialitäten, die es in der Bornitzer Bäckerei Krauspe jetzt nur für kurze Zeit gibt. Gelegenheit zum Kauf – auch von Brötchen und Kuchen – ist am Donnerstag, von 6.30 bis 12.30 Uhr und von 15 bis 17 Uhr, sowie am Sonnabend, von 6.30 bis 10 Uhr.

Jana Wentzlaff alias Fräulein Tortenglück verkauft in ihren Geschäft mit Schauwerkstatt an der Ecke Hirschplatz/ Clara-Zetkin-Straße in Wermsdorf nicht nur Torten. Hier gibt es auch Brot und Brötchen: am Donnerstag und am Sonnabend, von 8 bis 16.30 Uhr sowie am Ostersonntag, von 8 bis 14 Uhr. Nach Ostern öffnet Jana Wentzlaff am kommenden Donnerstag wieder.

In den Filialen der Bäckerei Taube sind die Öffnungszeiten zu Ostern unterschiedlich. In den Vorkassenzonen ist genauso lange geöffnet, wie die Kaufhallen selbst – also am Gründonnerstag und am Samstag, in den kleinen Filialen ab 6.30 Uhr – Samstag jedoch nur bis Mittag. Wäre die aktuelle Situation anders, gäbe es für die Osterfeiertage angepasste Öffnungszeiten und es wäre auch am Sonntag geöffnet. Doch so müsse man sich an die Richtlinien halten. Spezielle Osterleckereien, wie Osterbrot, Osternester und Ostertörtchen gibt es in den kleinen Filialen auch in diesem Jahr.

Ähnlich wie dort sieht es bei der Bäckerei Starke in der Altoschatzer Straße aus. Auch hier ist Donnerstag, von 6.30 Uhr bis 18 Uhr und Samstag, von 6 bis 11 Uhr geöffnet.

Bäcker Jung in der Merkwitzer Straße in Oschatz hat nur Karfreitag und Ostermontag geschlossen. Am Gründonnerstag ist hier von 6.30 bis 18 Uhr und am Karsamstag von 6.30 Uhr bis 12 Uhr geöffnet, am Ostersonntag von 7 bis 10 Uhr und 14 bis 17 Uhr. Die Filiale im Norma in Oschatz hält am Donnerstag, von 6.30 bis 18 Uhr und am Sonnabend, von 6.30 bis 12 Uhr frische Backwaren bereit. In Wermsdorf öffnet der Stand der Bäckerei Jung im „Nah und Frisch“ am Donnerstag und am Sonnabend 7.30 Uhr – heute bis 19 Uhr, am Sonnabend bis 13 Uhr.

Wie auch in den anderen Jahren – ganz unabhängig von Corona – hat die Bäckerei Donat in der Oschatzer Lutherstraße geöffnet: am Donnerstag, von 6 bis 18 Uhr und Samstag, von 6 bis 10 Uhr. Besonderheiten hier: Die Osterbrote und -kränze, bunte und auch goldene Ostereier. „Es ist für jeden was dabei.“ Die Filiale am Ursprungsort des Betriebes, in Lampersdorf, ist am Donnerstag, von 6 bis 17 Uhr und am Sonnabend, von 6 bis 10 Uhr geöffnet. Im Stadtteil Fliegerhorst gibt es am Gründonnerstag, von 6 bis 18 Uhr und am Sonnabend, von 6 bis 10 Uhr die genannten Leckereien aber auch Brot und Brötchen.

Die Filiale der Bäckerei Wentzlaff am Oschatzer Neumarkt hat am Karfreitag und Ostermontag geschlossen. Am Gründonnerstag ist normaler Betrieb. Am Samstag ist von 6 bis 15 Uhr und am Ostersonntag von 7.30 Uhr bis 13 Uhr geöffnet. Es gibt Osterhasen mit Schokofüllung und Osternester. Das Café bleibt weiterhin geschlossen. Im Stammhaus in Sornzig gibt es am Donnerstag, von 5 bis 13 Uhr frische Backwaren und am Sonnabend, von 5 bis 9 Uhr. Die Filiale im Wermsdorfer Netto öffnet am Donnerstag und am Ostersonnabend von 7 bis 20 Uhr. Im Dahlener Netto gibt es Wentzlaff-Backwaren an diesen beiden Tagen von 7 bis 19 Uhr.

Die Bäckerei Münch in Oschatz bietet neben dem traditionellen Osterbrot auch Hasen mit Nougatfüllung und Creme-Osternester am Gründonnerstag, von 6.30 bis 17 und am Samstag von 6.30 bis 11 Uhr.

Von Kristin Engel und Axel Kaminski