Weltreise mit vergänglichen Bildern

Oschatz

Knapp 400 Besucher erlebten am Sonnabend in der Stadthalle die Show von Irina Titova, der „Queen of Sand“. Wortlos begeisterte sie ihr Publikum im ausverkauften Saal mit ihrer Fingerfertigkeit.

Zur Galerie „Queen of Sand“ führt Oschatzer auf den Spuren von Jules Verne

Vor zehn Tagen im Morgenmagazin der ARD, kurz darauf in Memmingen, heute im fränkischen Hof, im Januar noch in Pirmasens und Osnabrück, demnächst in Nürnberg und Bayreuth – Irina Titova kommt viel herum. Auch diese Reiseziele spielen bei ihrer Show „In 80 Bildern um die Welt“ eine Rolle. Wer am Sonnabend den Saal rechtzeitig betrat, fand dort einen Gruß der in Moskau geborenen Künstlerin mit St.-Aegidien-Kirche und „Wildem Robert“ vor. Bevor die 29-Jährige auf die Bühne trat, war er verschwunden, damit die an Jules Vernes Klassiker angelehnte Show in Passepartouts Heimat Paris beginnen konnte.

Während im Saal ein Hörspiel lief, das eine der bekanntesten Weltreisen der Literatur aus der Sicht des Dieners von Phileas Fogg schildert, illustrierte die Wahl-Wienerin das Geschehen mit Sand und flinken Fingern auf einer beleuchteten Glasplatte. Dieses Bild wurde auf eine große Leinwand übertragen, so dass die Besucher dank Irina Titova mit Sprecher Joachim Kerzel die Reisestationen zwischen England, Indien und Amerika bis zurück in den Reform Club nach London verfolgen konnten.

Von Axel Kaminski