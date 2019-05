Neusornzig

Seit der Planung des Ausbaus der Staatsstraße 31 zwischen Mügeln und Neusornzig fordern Anwohner sowie andere Einwohner der Region, Schüler, Eltern und das Team der an die Straße grenzenden Grundschule auf der Höhe Neusornzig, parallel zur S 31 – auch über Mügeln hinaus – einen Radweg zu errichten. Der Ausbau der Straße ist zwar auf dem Abschnitt inzwischen abgeschlossen. Der Radweg fehlt aber noch immer.

Das stetig gestiegene Verkehrsaufkommen auf dem Autobahnzubringer macht die S 31 zu einer gefährlichen Straße. Mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs zu sein, ist hier gefährlich. Deshalb gründete sich die Radwegsinitiative S 31. Bereits mehrfach demonstrierten die Mitglieder mit einer Radaktion auf der Strecke, um den Radweg einzufordern. „Wir radeln bis der Radweg kommt“, so ihre Devise.

Zur besten Verkehrszeit

Am späten Freitagnachmittag zur besten Verkehrszeit, wenn Berufstätige wie andere Einwohner schnell ins Wochenende starten wollen, demonstrierten sie nun erneut auf der S 31 und sorgten so für zäh fließenden Verkehr auf dem Autobahnzubringer. In Begleitung von Polizei und Feuerwehr traten mehr als 60 Kinder und Erwachsene in die Pedalen. „Obwohl wir nicht mehr an der Grundschule sind, möchten wir uns für den Radweg einsetzen“, erklärte Leonie Kiskar aus Grauschwitz. Die Achtklässlerin hatte da schon einige Kilometer auf dem Rad in den Beinen, genau wie ihre gleichaltrigen Freundinnen Celline Panitz aus Querbitzsch und die Sornzigerin Linda Malkowski. „Wir finden, dass es bei uns viel zu wenige Radwege gibt, um von einem Ort zum anderen zu gelangen“, ergänzt eines der Mädchen.

Nicht nur für ihren Enkel Paul und seine Familie wollen Holger und Erika Schilling die Aktion unterstützen. Die Lonnewitzer Senioren wünschen sich auch, dass der Radweg in Mügeln nicht endet, sondern an der Staatsstraße 31 über Schweta und Naundorf bis nach Lonnewitz und Oschatz geführt wird. Auf der S 31 sei es sehr gefährlich, als Radfahrer unterwegs zu sein. „Wir waren am 1. Mai, einem Feiertag, bis zu unseren Kindern unterwegs. Ich habe danach gesagt, dass ich hier nicht so schnell wieder mit dem Rad langfahren werde, weil einfach zu viel Verkehr herrscht“, schildert Erika Schillig ihre Erfahrungen.

Proteste erhört

Dass die Aktionen der Radinitiative und das Aufmerksammachen auf die Situation durch Landes- und Kommunalpolitiker endlich auf fruchtbaren Boden gefallen sind und die Bitten erhört werden, zeigte sich erst vor wenigen Tagen. Die mit der Planung des Radweges beauftragte LIST GmbH, ein Tochterunternehmen des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit, hatte Bürgermeister der betroffenen Kommunen, Mitglieder der Radwegsinitiative sowie Anwohner zu einem Gespräch ins Mügelner Rathaus eingeladen. Dort wurden mögliche Vorschläge für die Trassenführung des Radweges vorgestellt. In der Diskussionsrunde machten die Planer deutlich, dass sie bei der Erarbeitung der Unterlagen offen für Vorschläge aus der Region sind. Das Wichtigste davon jedoch ist: Die Planung des Radweges hat somit begonnen. Darüber informierten Vertreter der Radwegsinitiative die Teilnehmer der Aktion. Für die steht jedoch fest: Wir radeln solange, bis der Radweg kommt.

Von Bärbel Schumann