Oschatz

Bei einem Unfall in Oschatz wurde am Mittwoch ein 55 Jahre alter Mann schwer verletzt. Wie die Polizei berichtete, hatte eine VW-Fahrerin gegen 10.30 Uhr auf dem Miltitzplatz einen Radfahrer überholt, der in Richtung B 6 unterwegs war. Gleich danach wollte die Fahrerin nach rechts in die Freiherr-von- Stein-Promenade abbiegen. Dabei habe sie aber die Geschwindigkeit des Radfahrers unterschätzt. Die Pkw-Fahrerin war noch nicht weit genug an ihm vorbei und habe den immer noch neben dem Auto fahrenden Radfahrer gestreift und ihn so zu Fall gebracht, meldete die Polizei weiter. Der 55-Jährige verletzte sich schwer und musste im Krankenhaus stationStraßenverkehrär behandelt werden.

Von lvz