Radfahrerin bei Unfall in Oschatz verletzt

Oschatz

Eine Radfahrerin ist am Sonnabend um 12.16 Uhr von einer Autofahrerin in der Venissieuxer Straße in Oschatz erfasst und bei dem Zusammenstoß leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei in Oschatz kam die Autofahrerin vom Möbelmarkt Roller, durchfuhr die Schranke an dem Möbelhaus und kollidierte mit der Radfahrerin, die auf dem Radweg aus Richtung des Feuerwehrgerätehauses unterwegs war.

Autofahrer unter Drogen auf Parkplatz erwischt

Bereits am Sonnabend gegen 10 Uhr hat die Polizei einen 22-jährigen Mann auf dem Lidl-Parkplatz in Oschatz erwischt, der unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs war. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Von fh