Mügeln

Die ersten Kaolinvorkommen bei Kemmlitz wurden bereits im 18. Jahrhundert entdeckt. „Bereits 1780 wurde in Pommlitz erstmals der Rohstoff, auch weiße Erde genannt, abgebaut“, erzählt Günter Schwerdtner bei seinen einführenden Worten zur Begrüßung der Teilnehmer der Radtour des Mügelner Heimatvereins Mogelin am Sonntagmorgen nahe dem Mügelner Busbahnhof. 40 Frauen und Männer sind gekommen, um sich auf eine Entdeckungsreise durch das Kemmlitzer Kaolin-Revier, auch als Land der weißen Erde bezeichnet, zu begeben. Fast nebenbei lässt manchen in der Runde aufhorchen, dass diese weiße Erde aus Pommlitz für die Fayencemanufaktur auf Schloss Hubertusburg bestimmt war. Schwerdtner ist der ehemalige Chefgeologe des Kemmlitzer Kaolinwerkes, kann unzählige Veröffentlichungen zur Kaolingeschichte, zu Vorkommen und anderem mehr aufweisen. Und er findet wie diesmal volkstümliche Worte, um naturwissenschaftliche Dinge verständlich zu erklären.

Zur Galerie Radeln und gleichzeitig viel entdecken. Die Teilnehmer der Radtour durch das Kemmlitzer Kaolin-Revier erlebten viel. Ein paar Eindrücke.

Wissenswertes vom Geologen

Nach dem Prolog schwingen sich die Teilnehmer der Tour auf ihre Räder. Mancher hat da schon einige Kilometer in den Beinen, denn er ist aus Oschatz, Dahlen, Ostrau oder Zeicha angereist. Von Mügeln führt die Route über Baderitz, Neusornzig, Kemmlitz, Börtewitz, Querbitzsch, Glossen, Nebitzschen bis zum Tagebau Schleben – Crellenhain. Orte, wo immer wieder Halt gemacht wird, damit der Geologe Wissenswertes erzählen kann. Wenngleich 1780 in Pommlitz und 1814 in Glossen Kaolin bereits gefördert wurde, beginnt die Entwicklung der Kaolinindustrie erst 1883. Gleich mehrere Werke mit unterschiedlichen Eignern entstanden. Kemmlitz ist schließlich erreicht. Fast am Ortseingangsschild werden die Räder für einige Zeit abgestellt. Schwerdtner führt die Teilnehmer zum Ufer des Sees des ehemaligen Tagebaues Frieden. Ehe man 1954 begann, den Tagebau zu eröffnen, wurde im Baderitzer Schacht nebenan im Tiefbau Kaolin gefördert. „1960 wurde das eingestellt“, so der Geologe. Im Tagebau ging es dagegen aufwärts. Nach der Wende war das Vorkommen abgebaut und 2004 wurden die Pumpen abgestellt, das rund 40 Meter tiefe Restloch geflutet. Noch immer werde Wasser von hier im Werk genutzt und noch immer bestehe Bergrecht. Einleuchtende Aspekte, warum Baden verboten und das Areal eingezäunt ist.

Entlang des Lutherweges und der Obstlandroute

Nach weiteren Stationen rollen die Radler gen Mügeln über Nebitzschen. Damit fahren sie auf einem Teil des sächsischen Lutherweges und der Obstlandradroute. Am Tagebau Schleben – Crellenhain erwartet sie der Betriebsleiter des Kemmlitzer Kaolinwerkes Dr. Thomas Wegner und weitere Zaungäste. Der Tageshöhepunkt naht, die Einweihung der Kaolinbank im Mügelner Bankenzentrum des Stadtmarketingvereins Meine Bischofsstadt Mügeln. Es ist die 41. Themenbank. Das Kaolinwerk hat sie gesponsert. Mehr als zwei Jahre dauerte es von der Idee bis zur Umsetzung, denn nicht nur eine ausrangierte Lore aus dem Tagebau „Glück auf“ musste zu einer Bank umgewandelt werden. Da die Bank am Rande des Tagebaues Schleben ihren Platz hat und man von hier seine Blicke über das Areal schweifen lassen kann, wurde ein Teil der Böschung verändert. Das erforderte die Genehmigung des Bergamtes und Sicherheitsmaßnahmen.

Illusionsmalerei auf Rückwand der Lore

Zudem ist die Rückwand der Lore durch Grafiker Matthias Dittmann mit Illusionsmalerei bemalt worden. Dafür gab es für ihn von den Anwesenden viel Lob. Der Kemmlitzer Betriebsleiter nutzte den Termin, um über die derzeitige Kaolingewinnung zu informieren. Dabei wurde manchem hier die Einmaligkeit dieses Vorkommens der weißen Erde und ihrer Verwendung bewusst.

Die Kaolinbank, so Wegner, sei ein Gemeinschaftsprojekt von Stadt, Verein und Kaolinwerk für die Region. Es freue ihn, dass vom neuen Geoportal bis zu diesem Aussichtspunkt auf das rund 25 Hektar große Areal ein Tourangebot im „Land der weißen Erde“ künftig führt.

Von Bärbel Schumann