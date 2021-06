Radtour für drei Kinderheime – der Oschatzer Steven Dornbusch sucht noch Mitstreiter

Oschatz/Berlin

Steven Dornbusch will es wieder tun: Der Künstler- und Veranstaltungsmanager mit Oschatzer Wurzeln und Wahlheimat Berlin steigt erneut auf das Fahrrad, um Kinderaugen leuchten zu lassen. Bereits vergangenes Jahr ist er an seine Grenzen gegangen – mit einer 24-Stunden-Tour von Oschatz nach Berlin und zurück sammelte er Spenden für drei Kinderheime in Merseburg, Zeitz und Dessau-Roßlau. Exakt diese Einrichtungen möchte er 2021 wieder berücksichtigen, denn so der 43-Jährige: „Kontinuität und Nachhaltigkeit sind wichtig. Mit einem Mal helfen ist es nicht getan“.

Einzelfahrer und Teams starten am 11. September

Dornbusch hält damit Wort, denn im September, zur ersten Auflage, hatte er angekündigt, die Idee fortzuführen – und auszubauen. Ursprünglich sollte das mit einer Sternfahrt und möglichst vielen Teilnehmern geschehen, nun wird es etwas anders vonstatten gehen: Am 11. September starten in Oschatz zum einen Einzelfahrer und zum anderen Teams aus mindestens drei Fahrern in entgegengesetzter Richtung auf einem Rundkurs durch ganz Deutschland. Angesetzt sind dafür 500 Kilometer.

„Der besondere Gag ist, dass sich die Fahrer irgendwo unterwegs, vielleicht sogar auf halber Strecke, begegnen.“ Natürlich werden wieder Sponsoren gesucht und die Fahrten teils auch medial begleitet. Die Teams sind bereits voll, Einzelfahrer werden noch gesucht.

Freizeitradler gesucht

Dabei soll es sich um Freizeitradler handeln, Profis, Amateursportler und Vereinsfahrer nach Möglichkeit nicht. „Es soll auch keines jeder die volle Distanz fahren, das Event ist bewusst für Jedermann, auch familientauglich angelegt.“ Eine Grenzerfahrung wird es wieder für Dornbusch sein – daraus macht er keinen Hehl.

Geld für drei Kinderheime

Im vergangenen Jahr kamen durch seine Einzelfahrt über 8000 Euro zusammen. Er hofft, dass sich diese Summe 2021 zugunsten des Vereins Albert-Schweitzer-Familienwerke (Kinder- und Jugendhaus Merseburg), der Kinder- und Jugendwohngruppe Herz 2.0 der Diakonie Naumburg Zeitz gGmbH und dem Jugendheim „Wolkenfrei“ der Gemeinnützigen Paritätischen Sozialwerke GmbH Dessau-Roßlau erhöht.

Start und Ziel in Oschatz

Start und Ziel ist der Neumarkt in Oschatz. Bewerben ist unter unter info@newado-entertainment.de möglich. Bitte Name, Vorname, Alter, Facebook / Instaprofil, Stravaprofil und die Zahl der Kilometer angeben, die der Teilnehmer pro Jahr etwa Rad fährt.

Von Christian Kunze