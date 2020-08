Radtour von Oschatz nach Berlin und zurück: Steven Dornbusch hilft Kindern

Oschatz

Normalerweise sammelt der in Berlin lebende und aus Oschatz stammende Eventmanager Steven Dornbusch mit seinem Unternehmen Newado Entertainment bei dem von ihm veranstalteten Konzerten und Festen Geld für eine Hand voll sozialer Einrichtungen, in denen Kinder betreut und gepflegt werden. In diesem Jahr sind die Gelegenheiten dafür coronabedingt extrem ausgedünnt. Damit dieses Engagement nicht endet, zeigt Dornbusch Anfang des kommenden Monats vollen Körpereinsatz.

Foto am Brandenburger Tor geplant

Am 5. und 6. September, so der Plan, wird der geborene Oschatzer kräftig in die Pedale treten. „Mein Ziel ist es, binnen 24 Stunden von Oschatz nach Berlin, meine Wahlheimat, und wieder zurück nach Oschatz zu fahren – mit dem Rennrad“, sagt er. Der Clou dabei: Dornbusch hat Sponsoren gewinnen können, die ihm pro gefahrenen Kilometer einen Euro stiften. Wieder andere unterstützen ihn mit Sachspenden. Auf dem Hinweg wird er allen Einrichtungen einen Besuch abstatten, die von der Benefiz-Fahrt profitieren sollen, die Rücktour wird ohne diese Etappen absolviert. Endpunkt der Fahrt in die Bundeshauptstadt soll das Brandenburger Tor sein, nach der Rückkehr an die Döllnitz dann wieder der Oschatzer Neumarkt.

Los geht es am 5. September um 10 Uhr, er geht davon aus, dass er das Beweisfoto am Berliner Wahrzeichen zwischen 23 Uhr und Mitternacht schießen kann. Am Ende dieser Tagesfahrt der etwas anderen Art liegen dann reichlich 500 Kilometer hinter ihm.

Weitere Sponsoren sind willkommen

Das Trikot mit den unterstützenden Partnern dieser besonderen Aktion ist bereits gedruckt, gerne können sich aber weitere Spender bei ihm melden. Begleitet wird der Benefiz-Radler von einer mobilen Fahrradwerkstatt und einem Social Media-Team, und wer weiß, vielleicht finden sich ja auch weitere Begleiter? „Ich spiele mit dem Gedanken, das im kommenden Jahr noch auszuweiten und weitere Fahrer für die gute Sache zu motivieren“, sagt er.

Der Erlös der Auftaktfahrt geht an das Kinder- und Jugendhaus des Vereins Albert-Schweitzer-Familienwerk e. V. in Merseburg, die Kinder- und Jugendwohngruppe Herz 2.0 der Diakonie Naumburg Zeitz gGmbH in Zeitz sowie das Kinder- und Jugendheim „Wolkenfrei“ der Gemeinnützigen Paritätischen Sozialwerke GmbH in Dessau-Roßlau. Hier halfen Spenden aus Dornbuschs Initiative unter anderem bereits dabei Ausflüge, Weihnachtsfeiern und andere besondere Höhepunkte für die jungen Bewohner in die Tat umzusetzen. Zu den Sponsoren aus der Region zählen Kattner Stahlbau GmbH, Schatzki Radsport und Technik, die Wellness Longe am Collm, „der computerladen“ und „der werbeladen“ sowie das Betonwerk Oschatz.

Von Christian Kunze