Zum elften Mal strampeln sich die Mügelner im Städtewettbewerb von Envia-M und Mitgas am Sonntag ab. Auf Fahrrädern geht es dann um jeden Kilometer. Doch auch für Besucher will die Stadt das umweltfreundliche Fortbewegungsmittel attraktiver machen. Fast zeitgleich eröffnet am Wochenende mit dem Geoportal das „Radhaus“.