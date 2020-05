Rätselraten um Wiedereröffnung des O-Schatz-Parkes und Müntzer-Hauses

Oschatz

Darauf haben Bücherfreunde und kleine Kinder mit ihren Eltern seit Wochen gewartet: Die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie sind seit Montag ein weiteres Stück gelockert worden. Spielplätze im Stadtgebiet Oschatz und auch die Stadtbibliothek im Thomas-Mann-Gymnasium sind wieder geöffnet. Das Stadt- und Waagenmuseum öffnet am Dienstag. In den nächsten Tagen soll auch die Oschatz-Info wieder aufschließen. Der O-Schatz-Park bleibt allerdings mindestens bis zum 20. Mai geschlossen. Und wann ins Thomas-Müntzer-Haus wieder Besucher reindürfen, ist noch völlig unklar.

Stadtpark als Alternative

Voller Begeisterung erklomm der kleine Jonathan Stuhr am Montagvormittag die Rutsche auf dem Spielplatz an der Promenade. Auch Klettern konnte der Dreijährige jetzt wochenlang nicht. „Wir haben eine Wohnung am Neumarkt mit einem kleinen Garten, wenn es etwas mehr Bewegung bedurfte, sind wir in den vergangenen Wochen im Stadtpark gewesen“, sagt seine Mutter Sophia Stuhr über die Alternativen während der strengen Auflagen. Gerne würde sie mit ihrem Sohn auch wieder dessen Großeltern in Dresden besuchen. „Die vermissen wir am meisten. Früher war das kein Problem, da Freitagabend mal spontan hinzufahren“.

O-Schatz-Park mindestens bis 20. Mai zu

Familien mit Kindern nutzen auch sehr oft die Angebote des O-Schatz-Parks. „Wir würden so gern wieder aufmachen“, sagt Katja Bachmann. Doch genau das darf die Managerin des O-Schatz-Parkes nicht. Zwar ist es in Sachsen seit Montag wieder erlaubt, die Außenanlagen von Zoos und Tierparks zu besuchen, doch auf den O-Schatz-Park trifft diese Regelung nicht zu. Denn die Anlage wird von der Lebenshilfe als Werkstatt für Behinderte betrieben. Und Einrichtungen mit Menschen mit Behinderungen dürfen weiterhin nicht besucht werden. Diese Regelung gilt mindestens bis 20. Mai.

Museum öffnet am Dienstag

„Unser Museum öffnet am Dienstag wieder zu den regulären Zeiten“, sagt Uta Moritz, Geschäftsführerin der Oschatzer Freizeitstätten GmbH. Sicherheitshalber werde die Besucherzahl pro Museumsgebäude auf fünf begrenzt. Den Wachturm dürfen maximal zwei Menschen zugleich besteigen. „Wir setzen die Regelungen mit Augenmaß und gesundem Menschenverstand um.“

Andrea Konopka ist die erster Besucherin nach der Wiedereröffnung in der Stadtbibliothek. Quelle: christian kunze

Mit Mund-Nasen-Schutz, Korb und Mindestabstand können Nutzer seit Montag wieder die Stadtbibliothek aufsuchen. Andrea Konopka aus Casabra war zwei Minuten nach Wiederöffnung die erste Besucherin. In ihrem Korb landen drei Reiseführer für die Sächsische Schweiz. „Da waren wir letztes Jahr und da wollen wir bald wieder hin, mein Mann und ich“, sagt sie durch ihre Maske. Sie hat das Online-Angebot der Ausleihe genutzt, kann dem aber wenig abgewinnen. „Endlich ist wieder offen“, sagt sie – und setzt nach: „Bücher muss man anschauen und in die Hand nehmen, ehe man sich für sie entscheidet.“

Zukunft Müntzer-Haus ist unklar

Am Dienstag soll außerdem entschieden werden, wann die Oschatz-Information am Neumarkt wieder eröffnet werden kann. Noch unklar ist, wie es mit dem Thomas-Müntzer-Haus weiter geht. „Da gibt es noch ganz viele Fragezeichen. Vor Ende Mai werden wir dazu keine Aussage treffen können“, sagt Uta Moritz. Denn bei Kulturveranstaltungen sei es schwierig, die Personenzahl zu begrenzen und die Regelungen zum Mindestabstand umzusetzen.

