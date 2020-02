Räuber macht im Zaußwitzer Wildgehege Beute

Zaußwitz

Am Rand des Ortes, im Bereich der alten Tongrube wurde am Montag eine offenbar gerissene Damwildkuh aufgefunden. Neben dem Hauptsitz seines Wildgeheges im Areal zwischen Kleinrügelner und Canitzer Straße betreibt Torsten Kühne dort einen zweiten Standort.

Hier wie da sind die Tiere seiner Gehege durch zwei Meter hohe Zäune mit massiven Stahlstützen gesichert. An diesen Vorkehrungen hätte auch der Experte des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG), der am Montag das gerissene Tier begutachtete, nichts auszusetzen gehabt.

Eindeutig ein Wolfsriss

„Er bestätigte auch meine Annahme, dass es sich hierbei um einen Wolfsriss handelte“, erklärt Torsten Kühne. Das sei auch für den Fachmann „eindeutig“ gewesen. Dieser habe am Kadaver den Abstand zwischen den Reißzähnen bestimmt. Dabei seien die für den Wolf typischen Abmessungen ermittelt worden.

Beute nicht komplett verwertet

In Augenschein genommen worden seien auch die Fraßspuren. Der Wolf habe den Rippenbogen sowie die Lunge angefressen. Dass er von seiner Beute nicht noch mehr gefressen habe, spräche für eine Störung und einen verfrühten Rückzug des Raubtieres.

Erste Wolfsattacke auf Gehege

In den knapp 20 Jahre, die das Wildgehege in Zaußwitz besteht, ist Torsten Kühne am Montag zum ersten Mal mit dem Wolf konfrontiert worden. Er habe sich den Weg zu seiner Beute gebahnt, indem er einen Draht des Zaunes zerbissen oder wie auch immer zerstört habe. Der untere Spanndraht des Zaunes hingegen war noch intakt. Er ist mit Erdnägeln fixiert.

Die gerissene Damwildkuh war rund zwei Jahre alt und etwa 30 Kilogramm schwer. Sie war nicht tragend, aber mit den Kälbern der nächsten acht bis zehn Jahre hatte Torsten Kühne schon gerechnet. Während die Kuh dann noch zu Schinken, Salami und Knacker verarbeitet worden wäre, sind die Jungtiere als Frischfleisch-Lieferanten gedacht.

Untergrabeschutz geplant

Auch wenn der Zaun vom Sachverständigen des LfULG als ausreichend eingestuft wurde, habe dieser für Torsten Kühne noch einen Tipp zur Verbesserung der Sicherheit seiner Herde gehabt. „Er erklärte mir, dass der Freistaat einen Untergrabeschutz zu 100 Prozent fördern würde. Darüber werde ich mich noch genauer informieren und diese Möglichkeit verfolgen“, sagte der Zaußwitzer.

Zur Galerie Am Montagmorgen fand Torsten Kühne in seinem Wildgehege ein Reh, dass offenbar dem Wolf zum Opfer gefallen war. Inzwischen war auch ein Sachverständiger vor Ort.

Von Axel Kaminski