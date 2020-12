Rainer Schmidt verabschiedet sich aus Cavertitzer Gemeindewehrleitung

Wermsdorf

Hans-Günther Hesse bleibt Gemeindewehrleiter von Cavertitz. Der Treptitzer, der auch Chef der dortigen Freiwilligen ist, wurde jetzt von den Leitern der Cavertitzer Ortswehren einstimmig für weitere fünf Jahre ins Amt gewählt. Zu seinem Stellvertreter bestimmten die Kameraden Andreas Biebert. Zuvor hatte Rainer Schmidt dieses Amt inne und war nicht erneut angetreten.

Fast 30 Jahre Feuerwehrchef in Bucha

Schmidt war seit 2018 kommissarisch stellvertretender Gemeindewehrleiter und war auch zuvor schon von 1996 bis 2015 in der Gemeindewehrleitung engagiert. Außerdem wirkte er fast 30 Jahre lang als Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Bucha. Jetzt, als Rentner, wolle er kürzer treten und die Jugend vorlassen, hatte Schmidt angekündigt. „Wir schätzen es sehr, dass du die Arbeit so lange gemacht hast und akzeptieren natürlich deine Entscheidung“, wandte sich die Cavertitzer Bürgermeisterin Christiane Gürth (parteilos) an den scheidenden Stellvertreter.

Viel Arbeit übernommen

Er sei viele Jahre ein guter Partner der Gemeinde gewesen und ein wichtiger Ansprechpartner für die Helfer in den Ortswehren, lobte sie. Gemeindewehrleiter Hans-Günther Hesse dankte Rainer Schmidt für dessen Einsatz: „Wir haben viele Jahre zusammen gekämpft. Du hast mir viel Arbeit abgenommen und jede Menge Termine übernommen.“ Dafür sei ein Stellvertreter doch da, entgegnete Rainer Schmidt, der sich seinerseits bei allen für die gute Zusammenarbeit bedankte.

Miteinander wichtig für gemeinsame Ziele

An die jüngeren Wehrleiter gerichtet, riet er: „Geht nicht so forsch ran, kleine Brötchen schmecken auch.“ Es nütze nichts, alleine vorneweg zu rennen, wenn niemand hinterher kommt, so Schmidt. Ein gutes Miteinander sei wichtig, wenn man etwas erreichen wolle. Die Nachfolge von Rainer Schmidt tritt auch sein Nachfolger in der Ortswehr an: Einhellig bestimmten die Wehrleiter den Buchaer Feuerwehrchef Andreas Biebert zum neuen Stellvertreter des Gemeindewehrleiters. Anfang 2021 soll dies noch vom Gemeinderat bestätigt werden. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und bitte euch, alle Wehren im Blick zu haben – das gehört zum Amt“, sagte Bürgermeisterin Christiane Gürth.

Werben um Nachwuchs

Hans-Günther Hesse sagte, es sei gut, dass in der Gemeindewehrleitung Vertreter aus dem westlichen und östlichen Teil der Kommune sind. Dann sei es leichter, den Kontakt zu allen Wehren zu halten. Er selbst brenne für die Feuerwehr und freue sich über das, was in den vergangenen 15 Jahren erreicht wurde, selbst wenn noch nicht alle Wünsche erfüllt werden können. Hesse rief die Ortswehren auf, weiter um neue Kräfte zu werben: „Nachwuchs und Lehrgänge sind am wichtigsten. Wir brauchen eine ordentliche Ausbildung, damit wir die Anforderungen erfüllen können.“

In den Cavertitzer Feuerwehren sind über 200 Frauen und Männer engagiert. Es gibt Wehren in Bucha, Cavertitz, Olganitz, Sörnewitz, Treptitz und Zeuckritz. Außerdem sind die Kameraden aus Außig, Klingenhain und Schirmenitz gemeinsam in einer Wehr organisiert.

Von Jana Brechlin