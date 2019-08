Oschatz

Der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft ( DPolG), Rainer Wendt, kommt, kurz vor der Landtagswahl in Sachsen, nach Oschatz. Am Montag, den 12. August, wird er ab 18 Uhr Gast einer Podiumsdiskussion im Café Wentzlaff am Neumarkt 10 sein. „Bei dieser Diskussionsveranstaltung wird ebenso der Direktkandidat der CDU für die Landtagswahl im hiesigen Wahlkreis, Bernd Merbitz, im Podium sein, welcher die Veranstaltung auch initiiert hat“, teilt der zuständige Wahlkampfleiter Florian Stehl weiter mit. Das Thema des Abends wird insbesondere die innere Sicherheit mit ihren Herausforderungen im ländlichen Raum sein. Zu diesen und anderen Sachverhalten vertritt und vertrat Rainer Wendt kritische, teils umstrittene Positionen. Der Abend lädt demnach auch zum Diskurs ein. „Interessierte sind eingeladen, mit den beiden sicherheitspolitisch erfahrenen Referenten ins Gespräch zu kommen. Für das leibliche Wohl wird gesorgt sein“, so Stehl.

Von Christian Kunze