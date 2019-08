Oschatz

Mit der Wahl ihres Wohnortes hätten Oschatzer viel für ihre Sicherheit getan, sagt Rainer Wendt. Der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, seit 40 Jahren CDU-Mitglied, diskutierte am Dienstag mit 30 Gästen über innere Sicherheit – und warb für den pensionierten Polizeipräsidenten Bernd Merbitz, der im hiesigen Wahlkreis für die CDU als Direktkandidat in den Landtag einziehen möchte.

Lösungsfinder Merbitz

Merbitz, der sich unter anderem für eine Feuerwehrrente, gegen weitere Strukturreformen bei der Polizei und für bessere Ausstattung derselben einsetzt, ist in Wendts Augen ein „Lösungsfinder“. Andere politische Kräfte zeichneten sich dadurch aus, Probleme zu suchen. Wendt benannte keine Partei, sprach nur von „Lautstarken“, mit denen man sprechen, denen man aber nicht nachlaufen dürfe. Die Frage möglicher Koalitionen nach der Landtagswahl wiegelten beide ab. „Wir sind die CDU“, lautete der Tenor Wendts. „Wer im Wahlkampf über Koalitionen redet, hat nicht mehr alle Tassen im Schrank“, sagte er.

Mehr Praxis im Parlament

Bernd Schmidt aus Leuben meinte, der Wahlkampf für die CDU sei so schwierig, weil Wähler Fehlentscheidungen der Bundespolitik bei Landtags- und Kommunalwahlen abstraften. Rainer Wendt gab dem recht und benannte den Alleingang der Kanzlerin in der Flüchtlingsfrage und den Rückzug staatlicher Strukturen aus der Fläche als Fehler. „Wir brauchen starke Kommunen, die den Bürgern ihr Sicherheitsgefühl zurück geben. Terrorismus, Extremismus jeder Art und organisierte Kriminalität sind zunehmende Probleme“, so der Gewerkschafter. Oschatz könne sich dahingehend mit einem eigenen Revier glücklich schätzen.

Nicht nut „Gut- und Mutmenschen“

Der Forderung nach mehr Praxiserfahrung in Parlamenten werde mit dem Bewerber Bernd Merbitz Rechnung getragen, betonte Rainer Wendt. Merbitz selbst habe in den zurückliegenden Wochen dazu gelernt – in Fragen des Kultus, der Landwirtschaft, der Energie-, Umwelt- und Klimapolitik. Regierungsverantwortung könne man nicht allein „Gut- und Mutmenschen“ überlassen, führte Ex-Landrat Michael Czupalla an. Deren Vorstellung von Integration seien mitunter naiv. „Wer eingebürgert ist, ist nicht integriert“, sagte Wendt. Wer sich weigere, eine Einbürgerungsurkunde von einer Frau statt von einem Mann überreicht zu bekommen, sei in Deutschland nicht integriert, so Wendt.

Wie umgehen mit der Jugend?

Ein unaufgelöster Widerspruch des Abends: Der Umgang mit der jungen Generation. Seitenhiebe gegen den Youtuber Rezo und Greta Thunberg kommentierte das Publikum zwar wohlwollend, allerdings dürfe man deren Bedenken und Kritik nicht ins Lächerliche ziehen, so die Gäste – da man deren Anhänger nicht mehr als Wähler erreichen könne.

Von Christian Kunze