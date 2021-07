Rallye für Cabrios und Coupés startet in Oschatz

Oschatz

Die Rallye startet in Oschatz und führt über eine Distanz von 250 Kilometern quer durch Sachsen bis nach Dresden. Nach dem Auftakt der Rallye um 9 Uhr auf dem Gelände des Oschatzer Gruma-Autohauses an der Nossener Straße (mit Wertungsprüfung und Zeitkontrolle) können die schnittigen Wagen im Zeitraum zwischen 9.20 und 11.10 Uhr auf dem Altmarkt und Neumarkt in Oschatz bestaunt werden. Es werden relativ junge Porsche oder Mercedes, aber auch Oldtimer wie ein Wartburg Coupé, Baujahr 1965, oder eine Corvette C3, Baujahr 1979, zu sehen sein.

Ein-Tages-Ausfahrt für Cabrios und Coupés

Die CC Rallye Sachsen ist nach Angaben des Veranstalters eine Ein-Tages-Ausfahrt für Cabrios und Coupés. Es wird der geschickte Umgang mit dem Fahrzeug, das Auffinden der Strecke mittels Roadbook sowie die gleichmäßige Fahrweise bewertet. Die Streckenführung, die Zeit- und Durchfahrtskontrollen sowie Wertungsprüfungen werden durch das Roadbook und die Bordkarte vorgegeben.

Durchfahrtskontrolle in Wermsdorf

Nach Oschatz wird die nächste Station auf der Route in der Collm-Region Wermsdorf sein, wo eine Durchfahrtskontrolle angesetzt ist. In Wermsdorf werden die Fahrzeuge zwischen 9.20 und 11.10 Uhr vor dem Alten Jagdschloss und dem Schloss Hubertusburg erwartet. Zuschauer sind willkommen, den Rallye-Teilnehmern am Streckenrand zuzuwinken oder bei den Wertungsprüfungen die Daumen zu drücken. Das Siegerteam gewinnt einen einwöchigen Urlaub in einer Villa in Kroatien.

Im vorigen Jahr musste die Rallye coronabedingt ausfallen. Deshalb freuen sich die Teilnehmer und Organisatoren umso mehr, dass die Cabrios und Coupés in diesem Jahr am 10. Juli wieder rollen können.

Von Frank Hörügel