Rasen und Wege kaputt – das Außengelände der Kita Spatzennest in Oschatz braucht eine Kur

Oschatz

Die zurückliegenden trockenen Jahre haben in der Kita Spatzennest Spuren hinterlassen. Die größte kommunale Tagesstätte könnte mit zwei Förderungen in den kommenden Jahren aufgewertet werden. Erste Ideen dafür kamen jetzt im Stadtrat auf den Tisch.

Stolperfallen für Kinder

Rasenflächen, die sich in staubige oder matschige Flächen verwandelt haben, Wege, die durch Baumwurzeln angehoben und zerstört und so zu Stolperfallen für Kinder und Personal geworden sind und in die Jahre gekommene Sonnenschutz-Pavillons wechseln mit Plätzen, an denen es kein Schatten gibt und der auch nicht hergestellt werden kann. Hier wolle man handeln, so Bauamtsleiter Torsten Heinrich.

Förderung von Bund und Land denkbar

Helfen sollen Mittel aus der pauschalen Infrastruktur-Förderung des Freistaates (33 793 Euro), zum anderen ein 2020 aufgelegtes und bis 2023 laufendes Programm des Bundesministeriums für Umwelt und Naturschutz zu sozialen Einrichtungen (siehe Kasten).

Da nur bestehende Einrichtungen gefördert werden – Neubauten nicht – böte sich die Bemühung um das zusätzliche Geld an. Ziel sei weder, neue Spielgeräte anzuschaffen noch Energieverbrauch oder Kohlenstoffdioxidausstoß zu mindern, sondern bestehendes zu integrieren, zu erweitern und aufzuwerten – mit Maßnahmen, die Mensch und Umwelt helfen, klimatische Veränderungen zu bewältigen.

Entwurf aus 2019

Für das „Spatzennest“ gibt es dafür einen Entwurf aus 2019. Der sei Grundlage für den Grünplaner, der derzeit ein Konzept erarbeite, das in wenigen Wochen vorliegen soll. Da aufgrund der Vielzahl an Kindern nicht der gesamte Bereich gesperrt werden kann, soll in Abschnitten geplant werden. Der Bereich Krippe hat ein Volumen von 220 000 Euro und könne mit der Förderung problemlos abgedeckt werden.

Der Kindergartenabschnitt ist in zwei Teilbereiche gegliedert, die gemeinsam mit 500 000 Euro veranschlagt sind. Da dies nicht in Gänze finanzierbar ist, habe man die Aufteilung vorgenommen, so Kämmerer Jörg Bringewald. An dritter Stelle steht der Eingang. Er kann nicht gefördert werden, wurde aber aufgenommen, da die Förderrichtlinie verlangt, anzugeben, ob die Maßnahme mit den beantragten Kosten abgeschlossen ist oder weitere Investitionen außerhalb des Kostenrahmens vorgesehen sind.

Neugestaltung lässt Wünsche offen

Jörg Bringewald warnte davor, allzu große Erwartungen in das Projekt zu setzen. „Wir können mit dem Geld, das eventuell fließt, beginnen, etwas zu gestalten – keinesfalls wird der gesamte Außenbereich nagelneu.“ Für die Planung sei eine Gesamtbetrachtung nötig. „Wenn auch nicht alles gleich umsetzbar ist, wollen wir uns vom Stückwerk und der Praxis verabschieden, nur dann punktuell etwas zu machen, wenn es gerade passt.“

Vor-Ort-Termin angeregt

Thomas Schneider (Die Linke) plädierte für einen Vor-Ort-Termin, um zu verhindern, „dass wir gute, bestehende Bäume vernichten, nur um neue zu pflanzen.“ Unzufrieden ist er mit dem in der Verwaltung „gängigen Prozedere“: Man will investieren, ist monetär beschränkt und schlägt zu, sobald es Förderung gibt.

Kritik an Informationspolitik

„Wir dürfen dann nur noch zustimmen.“ Falk Zschäbitz (FDP) nannte das Projekt „absolut sinnvoll“, bedauerte aber, dass es in der mittelfristigen Finanzplanung nicht aufgetaucht sei. Henry Korn (Freie Wähler) sah sich „von einer guten Sache überrumpelt“ und pochte auf einen konkreten Fahrplan. Ebenso wie Frank Schneider (CDU) wünschte er sich, man habe im Vorfeld etwas mehr gewusst, statt nun vor vollendeten Tatsachen zu stehen.

Jörg Bringewald entgegnete, dass es Pläne seit 2019 gäbe, sie bisher nicht umsetzbar waren und dies nur möglich werde, wenn Beschlüsse zur Finanzierung gefasst werden. „Wir beginnen, sobald als möglich und werden das auch nicht unabhängig von Fördermitteln tun. Das war so, ist so und wird auch so bleiben“.

Von Christian Kunze