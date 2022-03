Raub in Oschatz – junge Frau überfallen

Oschatz

Zeugen sucht die Polizei nach einem Raub in Oschatz. Freitag früh gegen 5.30 Uhr war eine 30-jährige Frau zu Fuß im Pestalozziweg in Oschatz unterwegs, als sie plötzlich von einem unbekannten Mann von hinten gepackt und an einen Zaun gedrückt wurde. Während er sie weiter festhielt, entriss ihr ein zweiter Unbekannter die mitgeführte Tasche, durchsuchte diese und nahm ein Schlüsselbund an sich. Die Unbekannten flüchteten anschließend in Richtung Friedensstraße. Die Geschädigte erlitt leichte Schmerzen, die zunächst keiner ärztlichen Behandlung bedurften.

Die Angreifer waren dunkel gekleidet, beide etwa 1,80 Meter groß und sprachen akzentfrei Deutsch. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des Raubes aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den unbekannten Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalaußenstelle Torgau, Husarenpark 21 in Torgau, Telefon 03421 756327 oder bei der Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1 in Leipzig, Telefon 0341 96646666 zu melden.

Von lvz