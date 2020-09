Reales Erleben von Denkmalen in der Region Oschatz besser als online

Region Oschatz

In diesem Jahr sollte wegen der Corona-Pandemie alles ganz anders werden: Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz hatte im Vorausblick auf den Tag des offenen Denkmals am 13. September alle Veranstalter dazu aufgerufen, ihre Denkmale dem Publikum auf digitalem Weg zu zeigen.

Digitale Präsentation nicht zumutbar

Zum Glück halten sich einige Veranstalter in der Region Oschatz nicht an diese Maßgabe und zeigen ihre Schätze – unter Beachtung der aktuellen Hygienebestimmungen – am Sonntag dem Publikum. Eine richtige Entscheidung: Denn das reale Erleben der geschichtsträchtigen Zeitzeugen kann nicht durch eine Präsentation im Internet ersetzt werden. Zumal es dafür auch keines Denkmaltages bedarf. Wer sich über ein bestimmtes Denkmal im Internet informieren will, der kann das zu jeder Tag-und Nachtzeit tun. Und den oft kleinen Vereinen in der Region Oschatz ist es nicht zuzumuten, dass sie extra für den Denkmaltag eine aufwendige, digitale Präsentation erstellen.

Konzentration auf kleinere Zahl von Angeboten

Auch wenn 2020 weniger Denkmale geöffnet werden, können sich die Besucher auf den Sonntag freuen: Sie müssen nicht von einem Ort zum nächsten hetzen, können sich auf die kleinere Zahl von Angeboten konzentrieren – und haben am Ende mehr davon.

Von Frank Hörügel