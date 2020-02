Region Döbeln: An diesen Orten ist Bauen noch bezahlbar

Region Döbeln

Baugrundstücke in den sächsischen Ballungszentren Dresden, Leipzig und Chemnitz werden immer rarer oder sind für Normalverdiener kaum noch bezahlbar. Das trifft inzwischen auch auf die Speckgürtel der Großstädte zu. Immer mehr Bauwillige, die in den Zentren einen Job haben, sind geneigt, sich im etwas weiteren Umland umzusehen. Die Döbelner Region gehört ob ihrer verkehrsgünstigen Lage dazu. Hier ein Überblick, wo Bauplätze zu haben sind und was sie kosten.

Döbeln

Das hier recht trostlos aussehende ehemalige Zuckerfabrikgelände grenzt an Döbelns Weststadt mit Einkaufsmöglichkeiten, Bahnhofsnähe, Ärzten und Betrieben aber auch an viel Wald und Grün Es liegt hochwassersicher oberhalb des idyllischen Mulde-Ufers. Von zwölf Hektar wird nur etwa die Hälfte bebaut. Quelle: Sven Bartsch

„Wir rechnen mit einem weiteren Run auf Döbeln. Schon weil in den Ballungsräumen die Grundstücke immer teurer werden“, sagt Döbelns oberster Stadtplaner Thomas Hanns.

Schon seit Jahren boomen die Eigenheimstandorte in Döbeln. Das weiß auch Torsten Kurth, Immobilienmakler der Kreissparkasse Döbeln, der die drei größeren Baugebiete betreut. Im größten Eigenheimgebiet Sörmitzer Au, östlich des Stadtzentrums, stehen gerade noch die letzten drei Parzellen am Feldrand zum Verkauf. Voll erschlossen, inklusive Glasfaserkabel und bauträgerfrei kostet der Quadratmeter Bauland hier 99 Euro. 175 Eigenheime sind in den letzten Jahren in dem gut angebundenen Stadtrandgebiet entstanden. Noch näher am Stadtzentrum mit Schule, Kitas, Einkaufsmöglichkeiten, Ärzten und Sporthallen sowie direkter Stadtbusanbindung liegt das Wohngebiet Sonnenterrassen mit Südblick auf die Innenstadt. Von 45 geplanten Einheiten sind hier aktuell noch sieben voll erschlossene Eigenheimparzellen, inklusive Glasfaseranschluss, zu haben. 85 bis 90 Euro kostet der Quadratmeter dieses Baulandes.

Ein neues Wohngebiet für bis zu 250 Einwohner entsteht ab 2021 in Döbelns Weststadt auf dem ehemaligen Gelände der Zuckerfabrik. 60 Eigenheime sowie vier Mehrfamilienhäuser sind in diesem „Walduferviertel“, genannten Baugebiet geplant, das hochwassersicher oberhalb der Mulde und an einem Waldessaum sehr verkehrsgünstig in Bahnhofsnähe sowie in der Nähe von Ärzten, Schule und Einkaufsmöglichkeiten liegt. Der Bebauungsplan wird gerade aufgestellt. Die Sparkasse Döbeln ist der Investor. Das Gebiet liegt dabei nicht nur stadtnah im Grünen. Die Stadtwerke Döbeln wollen auch für grüne Energie und Wärme sorgen. Die Preise sollen laut Torsten Kurth von der Sparkasse Döbeln bei um die 100 Euro pro Quadratmeter liegen.

Döbeln bietet seinen Bürgern auf kurzen Wegen alle Schularten, ausreichend Kinderbetreuungsplätze, Theater, Kino mit vier Sälen, Freibad und Hallenbad, Einkaufsmöglichkeiten, solide Wirtschaftsentwicklung und eine niedrige Kriminalitätsrate.

Hartha

Wer bauen möchte, hat in Hartha gute Chancen, noch ein Plätzchen zu finden. Drei Baugebiete gibts noch im Stadtgebiet. In Hartha findet sich außerdem neben Kita, Hort, Grund- und Oberschule ein Gymnasium und eine Bibliothek. Die Verkehrsanbindung an die A14 ist in 20 Minuten erreicht. Quelle: Sven Bartsch

In Hartha gibt es drei größere Baugebiete. Wer nicht in die Stadt ziehen möchte, findet auch vereinzeln in den Ortsteilen wie Langenau oder Aschershain einen Bauplatz

An der Wiesenstraße befinden sich aktuell noch bis zu acht bebaubare Grundstücke, die Größe ist jedoch variabel und kann mit dem Besitzer verhandelt werden. Die Lage zwischen Leipziger- und Lindenstraße ist zentral in der Stadt gelegen. Der Quadratmeterpreis beträgt dort rund 35 Euro, allerdings müssen zusätzlich noch Medienanschlüsse gelegt werden. Die Grundstücke werden direkt vom Eigentümer, Martin Häußler verkauft. Erreichbar per Email unter: bauplaetze@t-online.de oder per Telefon: 0177/1636608.

Ebenfalls im Stadtgebiet liegt der Eigenheimstandort Flemmingen. Dort sind noch zwei Grundstücke unbebaut. Der Vorteil: Das Gebiet ist voll erschlossen – Wasser, Elektrizität, Abwasser, Telefon und Glasfaserkabel wurden bereits verlegt. Der Quadratmeterpreis ist verhandelbar. Ansprechpartner ist die Haba Bau- und Verwaltungsgesellschaft mbH unter: 034328/38684.

Zwei bis drei freie Plätze befinden sich noch am östlichen Stadtrandgebiet An der Henne. Dort ist bereits eine Erschließungsstraße entstanden, Vermarktet werden die freien Grundstücke vom Eigentümer und der Stadt gemeinsam. Die Quadratmeterpreise hier sind verhandelbar. Informationen gibt es im Bauamt bei Herr Fischer: 034328 /52160.

Leisnig

Das Schild ist schon Geschichte, denn vom Baugebiet am Wasserturm in Leisnig ist das letzte Grundstück seit Kurzem verkauft. Leisnigs Eigenheimstandorte sind stark frequentiert. Ein Baugrundstück gibt es noch Am Sächsischen Reiter in Bockelwitz. Ein neues Gebiet wird bald ausgewiesen. Quelle: Sven Bartsch

Leisnigs Eigenheimbaustandorte sind extrem stark frequentiert, wobei abhängig von städtischer oder eher ländlicher Lage mit Quadratmeterpreisen zwischen 45 und 70 Euro zu rechnen ist.

Im Baugebiet Am Sächsischen Reiter im Leisniger Ortsteil Bockelwitz ist noch ein Baugrundstück zu vergeben mit einer Grundfläche von zirka 550 Quadratmetern. Der Standort ist voll erschlossen und befindet sich in verkehrsgünstiger Lage an der Kreisstraße K7546 nahe der Bundesautobahn A 14, Anschlussstelle Leisnig. Die Anbindung an Leipzig beziehungsweise Dresden mit dem Auto ist demnach sehr gut. An den Standorten Am Wasserturm nahe dem Leisniger Stadtgebiet sowie Am Bornfeld im Ortsteil Fischendorf wurden jüngst die letzten Grundstücke verkauft.

Wer wegen des Bockelwitzer Baustandortes nachfragen möchte, nimmt Kontakt auf mit Thomas Schröder, Leiter des Bau- und Ordnungsamtes bei der Stadtverwaltung Leisnig, Markt 1 in 04703 Leisnig. Telefonisch ist er zu erreichen unter der Nummer 034321/ 666-50, per Email unter der Adresse bauamt@leisnig.

Erst im Dezember fiel der Aufstellungsbeschluss für das völlig neue „ Wohngebiet Georg-Friedrich-Händel-Straße“. Es befindet sich in Leisnig in Stadtrandlage auf dem Gelände einer früheren Gärtnerei innerhalb bestehender Wohnbebauung. Hier will die Stadt relativ zeitnah zirka 15 Baugrundstücke für Eigenheime ausweisen.

An einem weiteren Bebauungsgebiet in Stadtrandlage wird derzeit gearbeitet beziehungsweise ist der Bebauungsplan fertig. Jedoch lässt sich dort der private Eigentümer des Grund und Bodens Zeit, was die Erschließungsarbeiten anbelangt. Es handelt sich um das Baugebiet Eichbergblick. Der Zeitraum für die Weiterentwicklung ist noch nicht absehbar. Laut Aussage des Leisniger Bauamtsleiters werden dort zirka 20 Baugrundstücke ausgewiesen.

Ostrau

Im Wohngebiet „Am Eichenweg“ in Ostrau gibt es aktuell noch drei bis vier Eigenheimplätze zu erwerben. Wer es noch ländlicher mag, kann sich in Zschochau umsehen. Quelle: Sven Bartsch

Wer in der Gemeinde Ostrau sesshaft werden möchte, hat im Wohngebiet Am Eichenweg, oberhalb des Gewerbegebiets, die Chance dazu. Drei bis vier freie Bauplätze gibt es auf dem insgesamt 15 Plätze mit je zirka 1.000 Quadratmeter fassenden Areal. 15 bis 30 Euro verlangt die Gemeinde Ostrau als Eigentümerin des Baulandes pro Quadratmeter.

Nur zwei Kilometer entfernt liegen Kindereinrichtungen, den wöchentlichen Einkauf kann man im nur einen Kilometer entfernten Supermarkt erledigen.

Von Ostrau aus erreicht man die Großstädte in der Umgebung nach durchschnittlich 70 Kilometern. Den Ostrauer Bahnhof erreicht man nach zwei Kilometern. Derzeit plant die Gemeinde die Erweiterung des Wohngebiets.

Noch ländlicher lässt es sich in Zschochau leben. Am Eigenheimstandort am Pulsitzer Weg sind noch zehn freie Plätze zu vergeben. Der Quadratmeterpreis bewegt sich auch hier zwischen 15 und 30 Euro. Die nächsten Kindereinrichtungen und Einkaufsmöglichkeiten sind nach fünf Kilometern, die Großstädte Dresden, Chemnitz und Leipzig nach 50 bis 80 Kilometern zu erreichen. Der Bahnhof liegt vier Kilometer entfernt in Ostrau.

Weitere Wohngebiete in Delmschütz, Jahna sowie am Dresdner Berg in Ostrau sind derzeit in Planung. Martina Becker vom Bauamt der Gemeinde ist für alle Eigenheimstandorte zuständig. Sie ist telefonisch unter 034324/20 92 22 zu erreichen.

Roßwein

Zwei von momentan fünf verfügbaren Bauplätzen direkt in Roßwein befinden sich im Wohngebiet Novuspark an der Damaschkestraße. Quelle: Sven Bartsch

Wer in Roßwein ein Eigenheim bauen möchte, sollte sich beeilen – oder auch noch ein wenig Geduld haben. Denn momentan sind verfügbare Bauplätze rar. Drei befinden sich im Wohngebiet Troischau Am Hohen Rain. Zirka 1,9 Hektar groß ist das Gebiet, für das die Schubart Bauentwicklung GmbH (Dorfstraße 17, 15366 Hoppegarten, Tel. 03342/83245) Ansprechpartner ist. Während die Roßweiner Wohngebiete Vogel-stange, Wanne, Freiberg am Neckar-Straße, in Niederstriegis und Haßlau alle belegt sind, gibt es im 0,4 Hektar großen Wohngebiet Novuspark an der Damaschkestraße noch zwei freie Plätze. Wer sich dafür interessiert, nimmt Kontakt auf zur SHL Immobilien GmbH an der Elsenheimer Straße 49, 80687 München (Tel. 089/76977242).

Innerhalb von zehn Minuten ist man von Roßwein aus auf der Autobahn in die großen Zentren Dresden, Leipzig oder Chemnitz. Kindergärten, Grund- und Oberschule gibt es direkt in der Stadt, genauso ein eigenes Stadt- sowie ein Freibad, ein Bürger- und ein Jugendhaus. In der zehn Autominuten entfernten großen Kreisstadt Döbeln warten Kino und Theater.

Derzeit bemüht sich die Stadt um die Erweiterung des Wohngebietes Etzdorfer Straße, wo bis zu 40 neue Eigenheimplätze entstehen sollen. Außerdem schafft sie nach dem geplanten Abriss einer maroden Häuserzeile an der Mühlstraße direkt im Zentrum Wohnbauplätze. Interessenten melden sich im Bauamt bei Matthias Lange unter 034322/46642.

Waldheim

Auf der freien Fläche in der Mitte können Häuslebauer in Schönberg tätig werden und Einfamilienhäuser bauen. Quelle: (Screenshot) Google Maps

In Waldheim gibt es derzeit ein größeres Baugebiet für Eigenheime. Ein weiteres kommt bald hinzu.

In Schönberg hat die Stadt den Bebauungsplan für die Goldene Höhe umgekrempelt und der Nachfrage angepasst. Dieser sah erst lediglich Mehrfamilienhäuser vor. Das will aber heutzutage keiner mehr haben. Laut neuem Bebauungsplan können auf der Goldenen Höhe jetzt Einfamilienhäuser errichtet werden, dort ist Platz für bis zu 13 Stück. In der Gestaltung lässt die B-Plan-Satzung den künftigen Bauherren relativ freie Hand, allerdings sind Fassaden als verputze Lochfassaden auszuführen, Blockhäuser sind unzulässig. Und Bäume pflanzen müssen die Häuslebauer – je einen heimischen Obstbaum pro angefangenen 350 Quadratmetern Grundstücksfläche. „Wir haben keine Dachformen und keine Fassaden festgelegt. Wo wenn nicht hier wäre der Platz, einen Flachbau im Bungalow-Stil zu errichten“, verdeutlichte Christian Voigt vom Waldheimer Bauamt.

Bauland kostet in Waldheim zwischen 25 und 84 Euro pro Quadratmeter. Die breite Spanne erklärt sich aus Lage und Erschließungsgrad des jeweiligen Grundstücks.

Voll erschlossenes Bauland will die Stadt ab Sommer selbst vermarkten. Dazu hat sie für ein anderthalb Hektar großes Areal in Meinsberg grundlegendes Baurecht geschaffen und dafür in einem langwierigen Verfahren den B-Plan „Sonnenhufe II“ aufgestellt. Auch hier wird Platz für 13 Eigenheime sein.

