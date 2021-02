Region Oschatz: Ab Mittwoch wieder Unterricht für Abschlussklassen

Oschatz/Wermsdorf

In Abstimmung mit dem Busunternehmen OVH soll ab dem Mittwoch an Schulen wieder Präsenzunterricht für Abschlussklassen stattfinden. Schulleiter entschieden autark, ob Unterricht für die wenigen Schüler erteilt wird oder nicht. Wegen der starken Schneefälle war der Unterricht am Montag und Dienstag an den meisten Schulen ausgefallen.

Antigen-Schnelltest auf Corona in der Robert-Härtwig-Oberschule

Für die Jahrgangsstufen 11 und 12 wird ab Mittwoch der Präsenzunterricht am Oschatzer Thomas-Mann-Gymnasium fortgesetzt. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler können vorher an einem Antigen-Schnelltest auf Corona in der Robert-Härtwig-Oberschule teilnehmen (Treff: 9.45 Uhr).

Schüler teils selbst mobil

Am Beruflichen Schulzentrum Oschatz findet derzeit das Vorabitur statt. Die stellvertretende Schulleiterin Sylvia Knott verlässt sich diesbezüglich auf die Ankündigung des Busunternehmens. „Darüber hinaus gibt es einen Teil der Schüler, der bereits selbst mobil ist“, so Knott.

Straßen wieder frei

Auch für die Abschlussklassen der Oberschule Wermsdorf bedeutet die zweite Wochenhälfte Präsenzunterricht. Schulleiterin Kerstin Krause hofft, dass die Aussagen zur Schülerbeförderung verlässlich sind – das sei zu Wochenbeginn teils nicht so gewesen. „Die Straßen sind frei, Kollegen kommen zum Teil aus weiter entfernten Städten, auch sie brauchen Gewissheit. Die darf wegen ein paar Schneeflocken nicht leiden.“

Von Christian Kunze und Frank Hörügel