Region Oschatz: Das sind die Corona-Hotspots in der Collm-Region

Collm-Region

Sachsen ist derzeit am stärksten von der Corona-Pandemie betroffen: Um die Lage vor Ort besser abzubilden, ist das sächsische Sozialministerium nun dazu übergegangen, nicht nur die Wocheninzidenzen der Landkreise und die kreisfreien Städte zu veröffentlichen, sondern auch die Infektionszahlen in den einzelnen Gemeinden.

Sieben-Tage-Inzidenzwert hochgerechnet auf 100.000 Einwohner

Die gemeldeten Neuinfektionsfälle in der jeweiligen Kommune werden dabei entsprechend der Einwohnerzahl verrechnet und eine fiktive Inzidenz von Infektionen innerhalb von sieben Tagen auf 100.000 Einwohner errechnet.

Anzeige

Die sogenannte Sieben-​Tage-Inzidenz ist eine wichtige Grundlage für die Einschätzung der Entwicklung der Corona-​Pandemie. Der Wert bildet die Fälle pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen ab.

Werte nur bedingt vergleichbar

Allerdings weist das Sozialministerium auch darauf hin, dass die Gemeindewerte aufgrund der unterschiedlichen Einwohnerzahlen nur bedingt vergleichbar seien, um Aussagen über die Schwerpunkte der Pandemie zu treffen. Dennoch geben sie einen Einblick, wo im Moment verhältnismäßig viele Infektionen auftreten.

So hochgerechnet liegt mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von 445,0 aktuell (Stand: 12. Januar) Naundorf bei zehn neu zugegangenen Corona-Fällen noch vor Wermsdorf (22 Neuzugänge binnen sieben Tagen, Inzidenz: 423,0) oder Oschatz (59 Fälle, Inzidenzwert: 418,5). Die ins Verhältnis gesetzten Zahlen machen es zu einem möglichen Hotspot.

Aktuell die höchste Sieben-Tage-Inzidenz hat im Landkreis die Stadt Dommitzsch mit 650,92 gefolgt von Belgern-Schildau, das derzeit einen Wert von 634,8 hat.

Das sind die aktuellen Corona-Hotspots in der Region Oschatz 1. Naundorf ( Inzidenz: 445,0) 2. Wemsdorf (423,0) 3. Oschatz (418,5) 4. Liebschützberg (403,4) 5. Cavertitz (361,3) 6. Mügeln (272,5) 7. Dahlen (117,8) Zum Vergleich: Belgern-Schildau ( Inzidenz: 634,8) Torgau (397,3) Eilenburg (347,1) Bad Düben (217,1) Delitzsch (173,2) Landkreis Nordsachsen (384,3) Sachsen gesamt (341,9) Quelle: Sächsisches Sozialministerium, Stand: 12.01.2021

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Durch Meldeverzögerungen, beispielsweise wenn viele Neuansteckungen in kurzer Zeit auftreten, könne es kurzfristig zu einer Verschiebung der Inzidenzen kommen.

Dies liege daran, so das Ministerium, dass die Gesundheitsämter neue Infektionsfälle zusätzlich zu der automatisierten Meldung an die Landesuntersuchungsanstalt noch per Hand erfassen, weil die automatische Meldung eine gemeindegenaue Erfassung so noch nicht beinhalte.

Lesen Sie dazu auch: Das sind die 10 Orte mit der höchsten Corona-Inzidenz in Sachsen

Von OAZ/nie