Oschatz

„Bitte warten Sie“, sagt Wahlhelfer Hans-Jürgen Horn. Alle drei Wahlkabinen im Wahlbezirk 10 in der Robert-Härtwig-Oberschule sind gegen 12.15 Uhr besetzt. Sylvia Langer (28) und ihr Partner Lars Hoffmann (29) haben ihre Tochter Nele Langer (acht Monate alt) im Kinderwagen mitgebracht und müssen sich kurz gedulden. Dann wird Platz in den Wahlkabinen – und die jungen Eltern können in Ruhe ihre Kreuze auf den Stimmzetteln für die Europa-, Kreistags- und Stadtratswahl machen. Fürs Pressefoto werfen die Oschatzer dann gemeinsam ihre Stimmzettel in die beiden Wahlurnen – Tochter Nele schaut interessiert, wie die Umschläge in den Urnen-Schlitzen verschwinden. Dass sie zur Wahl gehen, ist für Sylvia Langer und Lars Hoffmann eine Selbstverständlichkeit. „Es geht ja um unseren kleinen Wurm, um ihre Zukunft“, sagt Lars Hoffmann und hat dabei seine Tochter im Blick.

140 Wahlhelfer in Oschatz

Rosemarie Ritter ist eine von 140 Wahlhelfern in den 19 Wahllokalen der Stadt – und hat sich freiwillig für diese Aufgabe gemeldet. „Ich habe davon in der Zeitung gelesen und wollte mich sinnvoll betätigen. Und die 50 Euro haben natürlich auch gelockt“, sagt die 63-Jährige. Sie habe sich diese Aufgabe stressiger vorgestellt. Relativ entspannt bleibt es auch, bis nach 18 Uhr die Wahlurnen geleert und die Stimmen ausgezählt wurden. Dann beginnt auch im Wahlbezirk 10 der anstrengendste Teil des langen Wahltages.

Stadtrat Oschatz

Das vorläufige Ergebnis der Stadtratswahl in Oschatz (ohne Briefwahl):

AfD 23,8 %

CDU 22,9%

Freie Wähler 19,0%

Linke: 11,6%

Grüne 8,9%

SPD 6,6

FDP 6,1%

NPD 1,2%

Stadtrat Dahlen

Das vorläufige Endergebnis der Stadtratswahl in Dahlen:

WHD 44,9%

UBG 24,0%

FWG 12,8%

CDU 11,3%

SPD 7,0%

Stadtrat Mügeln

Das vorläufige Endergebnis der Stadtratswahl in Mügeln:

FWG 20,4%

AfD 18,9%

SPD 18,0%

CDU 15,2%

SV Mügeln 11,6%

Linke 6,6%

Gemeinderat Wermsdorf

Das vorläufige Endergebnis der Gemeinderatswahl Wermsdorf:

CDU 35,2%

SPD 20,6%

AfD 19,6%

WV 19,2%

Grüne 5,4%

Gemeinderat Liebschützberg

Das vorläufige Endergebnis der Gemeinderatswahl Liebschützberg:

CDU 46,8%

SV Borna 32,2%

FWG 15,3%

Linke 5,6%

Gemeinderat Cavertitz

Das vorläufige Endergebnis der Gemeinderatswahl Cavertitz:

CDU 55,2%

VÖG 30,9%

SPD 13,9%

Gemeinderat Naundorf

Das vorläufige Endergebnis der Gemeinderatswahl Naundorf:

FWG Naundorf 55,4%

FWG Jahnatal 39,0%

Grüne 3,3%

SPD 1,7%

Von Frank Hörügel