Region Oschatz: Hier gibt’s frische Brötchen für die Festtage

Wo gibt es frische Brötchen für die Weihnachtsfeiertage? Hier die Übersicht.

Am 24. Dezember geöffnet

Die Bäckerei Taube öffnet ihre drei Oschatzer Filialen am Heiligabend um 7 Uhr morgens. Die Backstube am Altmarkt öffnet bis 12 Uhr, die Verkäufe im Edeka und Marktkauf bis 13 Uhr. Die Feinbäckerei Eberhard Starke in Oschatz bedient Kunden am 24. Dezember von 6 bis 12 Uhr. Anschließend bleibt der Laden bis zum 28.12. geschlossen, ab dem 29. Dezember ist man wieder für die Kundschaft da. Die Bäckerei Donat öffnet ihre Türen in der Oschatzer Lutherstraße am 24. Dezember von 6 bis 11 Uhr. In Lampersdorf und Fliegerhorst beginnt der Verkauf zur gleichen Zeit, Schluss ist allerdings schon um 10 Uhr. Münchs Backstube in der Merkwitzer Straße geht ab dem ersten Weihnachtsfeiertag in den Betriebsurlaub. Am 24. Dezember werden aber noch einmal Backwaren an den Mann und die Frau gebracht – und zwar von 6.30 bis 11 Uhr.

Letzter Arbeitstag für Wentzlaff-Filiale im Wermsdorfer Nah & Gut

Das Backhaus Wentzlaff mit Stammsitz in Sornzig betreibt Filialen in Oschatz, Dahlen und Wermsdorf. Das Café Wentzlaff am Oschatzer Neumarkt 10 hat am 24. Dezember von 6 bis 12 Uhr geöffnet und bleibt am 25., 26. und 27. Dezember geschlossen. Die Filiale im Dahlener Netto-Markt, Bahnhofstraße 118, ist am 24. Dezember von 6.30 bis 14 Uhr geöffnet und vom 25. bis 27. Dezember geschlossen. Die Filiale im Wermsdorfer Netto-Markt, Grüner Weg 4, ist am 24. Dezember von 6.30 bis 14 Uhr geöffnet und vom 25. bis 27. Dezember geschlossen. Die Filiale im Wermsdorfer Nah & Frisch-Markt, Clara-Zetkin-Straße 15, ist am 24. Dezember letztmalig von 8 bis 12 Uhr geöffnet und bleibt dauerhaft geschlossen.

Die Bäckerei Jung mit Stammsitz in Oelsitz betreibt zwei Filialen in Oschatz. Die Filialen in der Dresdener Straße 3 und in der Merkwitzer Straße 59 haben am 24. Dezember von 6.30 bis 12 Uhr offen und sind vom 25. bis 27. Dezember geschlossen.

Bei Mauksch nur noch Brot und Brötchen

Für die Bäckerei Mauksch in Dahlen ist der Donnerstag der letzte Arbeitstag in diesem Jahr. Es ist noch einmal von 6 bis 10 Uhr geöffnet, Vorbestellungen sind ausdrücklich erwünscht. „Es gibt an diesem Tag nur noch Brot und Brötchen“, betont Petra Mauksch. Das Geschäft am Markt öffnet erst am 7. Januar wieder.

Mügelner Georgi-Filiale künftig geschlossen

In Ablaß öffnet die Bäckerei Georgi am Heiligabend, 6 Uhr die Ladentür. Wie in der Mügelner Filiale wird an diesem Tag bis 11 Uhr geöffnet sein. „Auch unser Verkaufswagen ist an diesem Tag noch einmal unterwegs“, teilt Bärbel Georgi mit. Für die beiden Geschäfte seien das die letzten Öffnungstage in diesem Jahr – aus verschiedenen Gründen. „Es tut mir für unsere Stammkunden, aber wegen der gesunkenen Nachfrage müssen wir unsere Filiale in Mügeln nach 28 Jahren schließen“, berichtet die Bäckerin. In Ablaß werde im Januar renoviert.

Die letzten frischen Brötchen vor dem Fest gibt es in Bucha, in der Heidebäckerei Rentzsch am Heiligabend, von 6.30 bis 10 Uhr. Die gleichen Öffnungszeiten gelten für die Filialen in Dahlen und Schmannewitz.

Neben Brot und Brötchen gibt es vor allem Kleingebäck

Letzter Arbeits- und Verkaufstag 2020 ist der Heiligabend auch bei Bäcker Becker. Das Geschäft in Außig ist von 6.30 Uhr geöffnet. Auch der Wagen ist noch mal unterwegs. „Deshalb wird an diesem Tag dann weniger Kuchen gebacken. Neben Brot und Brötchen gibt es vor allem Kleingebäck“, sagt Petra Becker.

In der Bäckerei Krauspe in Borna ist am 24. Dezember von 6.30 bis 10 Uhr geöffnet. Neben Brot und Brötchen werden an diesem Tag auch noch Stollen zum Verkauf angeboten.

