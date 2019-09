Region Oschatz: Landwirte protestieren mit grünen Kreuzen gegen Agrarpolitik

Collm-Region

Grüne Kreuze sind vor einigen Tagen auf Ackerflächen an der B 6 und der Straße von Oschatz nach Salbitz in Höhe Nasenberg aufgestellt worden. Kraftfahrer rätseln, was es damit auf sich hat.

Zu viele Vorschriften

„Das grüne Kreuz auf unserem Acker bei Nasenberg habe ich aufgestellt“, sagt Andrea Reinhardt vom gleichnamigen Landwirtschaftsbetrieb in Nasenberg (Gemeinde Naundorf). Die Diplomagraringenieurin beteiligt sich damit an einer bundesweiten Aktion von Landwirten, die gegen das am 4. September verabschiedete Agrarpaket vom Bundesministerium für Landwirtschaft und dem Bundesumweltministerium protestieren. „Es ist einfach so, dass man uns bei vielen Dingen reglementiert und als mies hinstellt, obwohl die Leute gar keine Ahnung haben, was hier draußen in der Landwirtschaft passiert“, sagt Andrea Reinhardt. Beispielsweise müsse ihr konventionell arbeitender Betrieb, der insgesamt 350 Hektar bewirtschaftet, jedes Jahr den Nitratgehalt im Boden kontrollieren lassen und das auch noch selbst bezahlen. „Das muss nicht jedes Jahr sein“, so die Nasenbergerin.

Hoffnung auf mehr Achtung durch Verbraucher

Auf den Äckern des Landwirtschaftsbetriebes Reinhardt würden keine Gülle und auch keine Gärrückstände zur Düngung ausgebracht. Deshalb gebe es hier auch keine überhöhten Stickstoffwerte. „Wir hoffen darauf, dass die Verbraucher besser honorieren, was wir als Produzenten der Grundnahrungsmittel leisten“, sagt Andrea Reinhardt.

Skepsis gegenüber Kreuzen

„Prinzipiell finde ich die Aktion gut, persönlich bin ich aber kein Freund davon, so dogmatisch auf die zweifellos vorhandenen Probleme hinzuweisen“, erklärt Dr. Hartwig Kübler, einer der Geschäftsführer des Hofguts Raitzen. Aber solle jetzt die Feuerwehr, bei der es auch Probleme gäbe, rote Kreuze aufstellen – und wer noch? Das wäre doch ein unpassender Umgang mit diesem christlichen Symbol. „Tatsächlich wäre es wichtig, darüber aufzuklären, welche Auswirkungen die Agrarpolitik der Bundesregierung hat“, betont Dr. Hartwig Kübler.

Mehr Artenschutz und Tierwohl nicht zum Nulltarif

Er würde aber lieber darüber informieren, dass es mehr Artenschutz und Tierwohl sowie geringeren Einsatz an Insektiziden oder Dünger nicht zum Nulltarif geben könne. „Es wird zum Existenzproblem für die Landwirte, wenn nicht nur der Status quo der FFH-Gebiete erhalten wird, so wie das bei deren Ausweisung verabredet war, sondern die Bewirtschaftung in deren Umkreis unmöglich wird“, erklärt der Landwirt. Das werde dann auch die Verpächter treffen, deren Land dann nutzlos werde. Es gäbe die Alternative, die Landwirte für die Landschaftspflege zu bezahlen oder nur solche Produkte auf den deutschen Markt zu lassen, die nach den gleichen Standards erzeugt worden sind, wie sie die Bundesregierung der Bauernschaft hier diktieren wolle.

Ausdruck der Verdrossenheit der Landwirte

„Die Aktion ist meiner Ansicht nach ein Ausdruck der Verdrossenheit der Landwirte gegenüber der Konzeptionslosigkeit der Politik“, urteil Roland Paul, Vorstandsvorsitzender der Agrargenossenschaft Naundorf-Niedergoseln.Tatsache sei, dass die politischen Entscheidungen den Eindruck erwecken, dass die Landwirtschaft gegenüber der Industrie – vor allem der Autoindustrie – ins Hintertreffen gerate. „Ich sehe unseren Weg aber eher darin, mit den berufsständischen Verbänden zielgerichtet und koordiniert zu informieren und zu argumentieren“, betont Roland Paul. Die Diskussion müsse „mit Fachlichkeit und Sachlichkeit“ geführt werden. Er halte die grünen Kreuze für Ausbrüche von Frust, glaube aber nicht, dass diese Aktion einen zählbaren Erfolg bringen könne.

Von Frank Hörügelund Axel Kaminski