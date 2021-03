Region Oschatz: Protest gegen Schließung von Schulen und Kitas

Region

„Hier laufen zu wenig Kinderschuhe durch“ steht auf einem selbst gemalten Plakat, das am Eingang der Grundschule in Wermsdorf lehnt. Wie vielerorts im Land haben auch in der Region Familien ihren Unmut über die erneute Schließung von Schulen und Kindergärten Ausdruck verliehen.

Protestaktion Grundschule Wermsdorf Quelle: Jana Brechlin

In Wermsdorf steht die neugebaute Grundschule, die viele Mädchen und Jungen zuletzt monatelang nicht von innen gesehen haben – und für zahlreiche Kinder wird das vorerst so bleiben, denn wegen steigender Inzidenzzahl sind in Nordsachsen ab Montag erneut die Einrichtungen für Kinder und Jugendliche geschlossen.

Schuhe und Plakate zeigen Verärgerung

Symbolisch stellten Familien deshalb am Sonntag Schuhe vor dem Schuleingang auf und drückten auf Plakaten ihren Ärger aus: „Euer Versagen ist unser Untergang“ stand da, genauso wie „Bildung trotz Corona“ und „Eltern sind keine Lehrer“ oder „Alle Kinder sind systemrelevant“.

Mutter: „Ich bin stinksauer“

„Ich bin stinksauer“, sagt eine Mutter, die mit ihrem Sohn kleine Turnschuhe vor der Grundschule platziert. „Für ganze Branchen gibt es Sondergipfel und Hilfsprogramme, aber die Kinder scheinen niemand zu interessieren“, so die junge Frau, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will – aus Sorge, ihr Umfeld könnte sie dann für eine Coronaleugnerin halten. „Denn das bin ich nicht. Wir hatten im Freundeskreis einen Fall von Covid, ich hab’ gesehen, was das Virus anrichten kann und würde mich deshalb auch sofort impfen lassen“, betont sie.

Vor Erschöpfung und Einsamkeit geweint

Ihr gehe es um Kinder und Jugendliche, für die es immer noch keinen Plan gebe. „Unser Sohn ist ein Einzelkind, er hat daheim praktisch nur mit Erwachsenen zu tun. Das ist doch nicht gut für einen Grundschüler. Er braucht, wie seine Freunde auch, soziale Kontakte zu Gleichaltrigen und die Struktur in der Schule.“ Manchmal hätten sie schon gemeinsam vor Erschöpfung und Einsamkeit geweint, gibt sie zu. „Wir hatten uns so gefreut, dass es wieder mit der Schule losging und nun das“, sagt sie resigniert. Es könne nicht sein, dass Erwachsene unter allen Umständen zur Arbeit müssten und Kinder einfach „weggesperrt“ werden, meint sie noch, bevor sie sich wieder auf den Heimweg macht.

Protest per Schuh aus asiatischem und arabischen Raum

Protest per Schuh ist im asiatischen und arabischen Raum weit verbreitet. So haben zum Beispiel voriges Jahr Klimaaktivisten in Indien Schuhe mit Botschaften vor Regierungsgebäuden aufgestellt und damit die große Zahl der Protestierenden deutlich gemacht, die sich – wiederum wegen der Coronapandemie – nicht persönlich in Massen zusammenfinden konnten.

Brief aus Oschatz an sächsische Regierung

Kritik an der Kita- und Schulpolitik in Pandemiezeiten äußerten auch die Eltern-Vertreter der Oschatzer Schulen, Horte und Kindertagesstätten in einem gemeinsamen Brief am Sonntag an die Sächsische Staatskanzlei, Ministerpräsident Michael Kretschmer, Kultusminister Christian Piwarz (beide CDU) und Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD). Darin wird vor allem Kritik daran geäußert, dass keine regionalen Lösungen gefunden werden – etwa nach Sozialräumen. „Es ist nicht begründbar, dass eine Virushäufung am anderen Ende des Großkreises (Nordsachsen, d. Red.), zum Beispiel in Schkeuditz, zu Schulschließungen in 60 Kilometer Entfernung – (also in Oschatz und Wermsdorf, d. Red.) führen.“ Das sei „reiner Aktionismus ohne nachvollziehbare Grundlage“ und verunsichere mehr als es Sicherheit, Vertrauen und Akzeptanz schaffe. Schulen seien nicht als Hotspots bekannt.

Digitalisierung und Hygieneausstattung noch immer in Kinderschuhen

Jana Möbius, Elternsprecherin und Mutter eines Zweitklässlers an der Grundschule zum Bücherwurm, hat andere Eltern der Region dazu animiert, sich an der Aktion zu beteiligen – und ist selbst aktiv geworden, über Gemeindegrenzen hinweg. Sie weist im Zuge der erneuten Schließungen der Schulen zudem darauf hin, dass die Digitalisierung und Hygieneausstattung in den betroffenen Einrichtungen noch immer in den Kinderschuhen stecke. „Es war fast ein Jahr lang Zeit, bessere Bedingungen für den Digitalunterricht und technische Ausstattung zu schaffen. Doch wir warten noch immer auf Endgeräte, werden selbst aktiv und hören uns an, dass Lüften der beste Weg gegen Infektionen ist“, sagt sie.

Aktion auf dem Hutberg geplant

Jana Möbius ruft Eltern dazu auf, sich unter Einhaltung der Corona-Regeln auf dem Hutberg zu versammeln – am Mittwoch, 24. März, 17 Uhr. „Lasst eure Kinder Plakate mit ihren Wünschen malen – und vergesst euren Mund-Nasen-Schutz nicht.“

Die erneute Schließung sei „verstörend und schädlich“ heißt im Brief der Oschatzer Eltern weiter. Nach drei Monaten Lockdown und kurzer Zeit des Wiedersehens folge nun der erneute Abbruch. Über die psychischen Folgen für die Jungen und Mädchen sei sich keiner der Entscheidenden bewusst – und auch Aussagen dazu, wie künftige Schüler auf den Unterricht und Grundschüler auf die Übergangsklassen vorbereitet werden sollen, fehlten völlig. Auch wie Lehrkräfte den versäumten Stoff aufholen und bei diesem Hin und Her vernünftig Planen sollen, sei den Eltern schleierhaft, „Da geht jedes Mal Zeit und Arbeit verloren“, so Jana Möbius.

Kritik an der Teststrategie

Ein dritter Kritikpunkt richtet sich an die bisherige Teststrategie – die Aussagekraft und Langfristigkeit von Schnelltests sei anzuzweifeln, ebenso der Umgang mit Kindern, deren Eltern den Test verweigern. Dies sei keine Gleichbehandlung und ein Ausschluss aus Gesellschaft und Schulgemeinschaft.

Auch in Mügeln und in der Liebschützberger Grundschule Schönnewitz (hier liegen Grundschule und Kita direkt nebeneinander) wiesen am Sonntag auf den Schulwegen abgestellte Kinderschuhe und Plakate auf die Aktion hin.

Von Jana Brechlin und Christian Kunze