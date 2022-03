Region Oschatz: So oft tappten Raser in Radarfallen

Region Oschatz

Ob vor der Bücherwurm-Grundschule in der Oschatzer Bahnhofstraße oder in der Wermsdorfer Straße – das sind nur zwei prominente Beispiele von Radarfallen in der Region. Durch das Blitzen von Autofahrern haben die Ordnungsämter der Städte und des Landkreises Nordsachsen sowie die Polizei im vergangenen Jahr mehrere hunderttausend Euro eingenommen. Aber wie oft blitzte es in den einzelnen Regionen und wie viel kassierten die Ordnungsämter?

Die Stadt Oschatz

Für Kraftfahrer kann es in Oschatz an 35 verschiedenen Stellen gefährlich werden. So viele Messstellen sind im gesamten Stadtgebiet registriert. Vorrangig wird an Schulwegen und an Straßen mit hohem Verkehrsaufkommen wie an der Bundesstraße 6 oder der Wermsdorfer Straße geblitzt, teilt die Verwaltung auf Anfrage mit. Im vergangen Jahr war das Blitzerteam an 37 Tagen im Einsatz (2020: 47 Tage; 2019: 42 Tage).

Weniger Einsätze und damit Blitzerfotos heißt auch weniger Einnahmen durch Buß- und Verwarngelder für die Kommune. 53 690 Euro flossen im Vorjahr aus Buß- und Verwarngeldern sowohl aus dem ruhenden als auch aus dem fließenden Verkehr in die Stadtkasse. 2020 waren es noch 74 448 Euro. 2019 wurden 76 460 Euro eingenommen.

45 Kilometer pro Stunde zu schnell

Nach Angaben von Pressesprecherin Anja Seidel war die höchste registrierte Geschwindigkeitsüberschreitung im vergangenen Jahr 45 Kilometer pro Stunde außerhalb der Stadt und 38 Kilometer pro Stunde innerhalb von Oschatz. 2022 mussten zwei Fahrverbote verhängt werden (2020: sieben Fahrverbote; 2019: neun Fahrverbote).

Bis Mitte des Vorjahres wurde in Oschatz mit Leivtec XV3 Messgeräten geblitzt. Nachdem Mängel an der Sicherheit dieses Gerätes bekannt geworden waren, wurden die zuständigen Mitarbeiter des Oschatzer Ordnungsamtes für Messungen mit anderen Geräten ausgebildet.

Der Landkreis Nordsachsen

Neben den Städten ist auch der Landkreis Nordsachsen in Sachen Geschwindigkeit unterwegs. Laut dessen Ordnungsamt wurden im Jahr 2021 Bußgelder in Höhe von rund 377 000 Euro aus Geschwindigkeitskontrollen eingenommen. Das ist jedoch deutlich weniger als im Jahr davor: 2020 waren es noch rund 736 000 Euro.

Wie das Ordnungsamt weiter erklärt, löste die einzige aktive mobile Messanlage in 2021 insgesamt 6066 mal wegen zu hoher Geschwindigkeit aus. Den Spitzenwert erreichte dabei ein Autofahrer am 24. Juni mit einer Überschreitung von 64 Kilometern pro Stunde auf der B 184.

Die Polizeidirektion Leipzig

Aber nicht nur Ordnungsämter sind zu Tempomessungen unterwegs. Auch die Polizeidirektion Leipzig ist in der Region Oschatz auf der Straße. „Grundsätzlich sind die Bußgeldbehörden wie beispielsweise das Landratsamt für das Ordnungswidrigkeitsverfahren und die Festsetzung der Gelder verantwortlich“, sagt Polizeisprecher Olaf Hoppe. Die Polizei nehme lediglich Bargeld im Verwarngeldbereich ein, womit das Verfahren für sie auch abgeschlossen sei. In 2021 führte die Polizei im Revierbereich Oschatz 50 Geschwindigkeitskontrollen bei 65 Kontrollstunden durch, sagt Hoppe. Dabei wurden 136 zu schnelle Autofahrer ertappt. Die Frage nach der höchsten Geschwindigkeitsübertretung bei den geblitzten Verkehrsteilnehmern 2021 im Revierbereich Oschatz kann Polizeisprecher Hoppe nicht beantworten. Einen herausragenden Fall von Raserei habe es aber nicht gegeben.

Wegen Pandemie weniger Überwachungen

Das sind jedoch nicht alle Kontrollen der Polizei: Neben den Revieren sei auch die Verkehrspolizeiinspektion aktiv. Schwerpunkte, an denen besonders schnell gefahren wird, gibt es laut Hoppe nicht. Zudem haben die Reviere 2021 aufgrund des Pandemiegeschehens eher weniger Verkehrsüberwachungen durchgeführt.

