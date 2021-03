Region Oschatz: So wird das Wetter über Ostern

Region Oschatz

„Heute und morgen das Wetter noch einmal genießen!“, das empfiehlt Sebastian Manns, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst in Leipzig am Mittwoch. Denn das schöne, sehr milde Frühlingswetter halte nur noch bis zum Donnerstagabend an. Der Morgen am Karfreitag soll dann deutlich kälter ausfallen, sagt er voraus.

Kaltfront sorgt für Temperatursturz in der Region um Oschatz

„Dann kippt das Wetter und es wird deutlich kühler.“ Mit zwölf bis 15 Grad Celsius weniger sei zu rechnen. Grund sei ein Kaltluftausbruch, der sich von Grönland aus nähere, allmählich, betont er, weshalb dieser Trend voraussichtlich auch anhalte.

Dafür bringe die Kaltfront erst einmal keine großen Niederschlagsmengen mit. „Der Sonntag ist noch einmal ganz angenehm, mit vielleicht bis zu 15 Grad. Und dann wird es aber so richtig kalt, sodass wir nur noch um die zehn Grad tagsüber bekommen.“

Kein Schnee, dafür viel Sonnenschein

Das deckt sich mit der Voraussage des Oschatzers Sebastian Schuffenhauer, der mit ein paar anderen Hobbymeteorologen für die Facebook-Seite „Unwetteralarm Sachsen“ das Wetter in der Region beobachtet. Kurzärmelig wie im letzten Jahr werden die Menschen zwar nicht zum Osterspaziergang rausgehen können, aber Schnee erwarte sie dann auch nicht.

Im Flachland unter 1000 Metern über dem Meeresspiegel sei das vom Tisch, sagt er auf Nachfrage. Trotzdem werde es am Sonnabend mit neun Grad Celsius und bedecktem Himmel „ein bisschen frisch“, vereinzelt seien auch ein paar Schauer möglich.

⚠️⚠️⚠️⚠️ Achtung Gefahrenhinweis Wald und Grasbrandstufen ⚠️⚠️⚠️⚠️ Dienstag 30.03.2021 um 12:20 Uhr Hallo an... Posted by Unwetteralarm Sachsen on Tuesday, March 30, 2021

Prognose für Wetter nach Ostern noch unsicher

„Dafür am Donnerstag noch einmal Sonnenschein und bis zu 19 Grad“, verspricht er. Nur noch 13 bis 15 Grad erwarte auch er dann am Karfreitag, dafür scheine die Sonne. Außerdem sei eine leichte Brise aus Nordwesten zu erwarten. Sonne gebe es dann auch am Ostersonntag satt: „Bis zu 13 Stunden sind drin, bei 15 Grad, am Montag sind acht Stunden möglich, auch noch einmal bei bis zu 18 Grad.“

Wie es nach Ostern weitergehe, sei noch offen. Die Wettermodelle sagten derzeit noch Temperaturspannen von vier bis zu 18 Grad voraus – für ihn noch zu unsicher, da weiter voraus zu schauen. Damit könnte sich der Frühling fortsetzen, aber es sei durchaus auch möglich, dass der Schnee das Flachland noch einmal heimsuche. Das Osterwetter hingegen sei relativ sicher.

Von Manuel Niemann