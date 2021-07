Region Oschatz: Stechmücken derzeit besonders aktiv

Region Oschatz

Wer dieser Tage im Freien unterwegs ist, muss auf der Hut sein. Ob Grillparty im Garten oder ein Spaziergang durch den Wald, überall lauern Stechmücken. Im Sommer ganz normal, möchte man meinen, doch es häufen sich Meldungen über besonders viele und hartnäckige Mini-Blutsauger. „Mücken lieben es warm und feucht. Das ist im Moment gegeben. Deswegen gibt es mehr als beispielsweise 2019 oder 2020, als es sehr trocken war“, sagt Dr. Doreen Werner vom Projekt Mückenatlas.

Hinzu kommt laut der Expertin, dass im Moment mehrere verschiedene Stechmückengruppen aktiv sind: Hausmücken, die mehrere Generationen pro Jahr entwickeln, im Mai damit beginnen und ihre Populationsdichte über den Sommer immer weiter aufbauen. Hinzu kommen sogenannte Wald- und Wiesenmücken, die meist nur eine Generation hervorbringen und zur Zeit auch noch aktiv sind sowie Überflutungsmücken. Letztere brauchen für ihre Entwicklung wechselnde Pegelstände und fühlen sich an Flüssen oder Bächen wie der Döllnitz, aber auch an Seen mit leichter Wasserbewegung besonders wohl.

Perfekte Brutvoraussetzungen

Die derzeit immer wiederkehrenden Regengüsse sorgen deshalb für perfekte Brutvoraussetzungen: „Dann geht es ganz schnell. Weil sie wollen, dass die nächste Generation auch noch von den Bedingungen profitiert, haben Überflutungsmücken einen enormen Entwicklungsdruck“, erklärt Werner.

Das Projekt Mückenatlas Weltweit gibt es rund 3500 Stechmückenarten, rund 50 davon kommen in Deutschland vor. Die Forschungsgruppe vom Projekt Mückenatlas will herausfinden, wo und wann welche Arten in Deutschland vorkommen, ob diese Krankheitserreger weitergeben können und welche nicht-einheimischen Arten bereits hier existieren. Deshalb ist die Bevölkerung aufgerufen, Mücken zu fangen, einzufrieren und samt Einsendeformular an die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zu schicken. Dort wird die Mücke bestimmt oder bei „unklaren und invasiven Arten“ genetisch analysiert. Einsenderinnen und Einsender unterstützen nicht nur die Forschung, sondern erhalten auch eine Eintragung auf der „Karte der Sammler“ sowie eine Nachricht zu Art und Biologie der Mücke. Laut Website wurden bisher knapp 30.000 Mücken eingesendet.

Um einen Wirt zu finden, würden diese Mücken im Ernstfall auch Strecken von mehr als einem Kilometer fliegen und dann im Gegensatz zur Hausmücke, die sich alle Zeit der Welt lässt, richtiges Kamikaze-Verhalten an den Tag legen. „Von einem Wischen mit der Hand lassen sie sich nicht so leicht abschrecken“, sagt Werner. Vor allem in der Nähe von Gewässern sei das Aufkommen derzeit stark erhöht. Von einer Plage im normalen Wohnbereich des Menschen könne man aber nicht direkt sprechen. „Das ist erst dort der Fall, wo Sie pro Minute mindestens 20 Stiche abbekommen. Solchen Situationen setzt sich aber abgesehen von Förstern und Anglern nur selten freiwillig jemand aus“, sagt Werner.

Mückenspray noch keine Bückware

In Oschatz und Umgebung gehen die Menschen relativ gelassen mit den lästigen Blutsaugern um. Mückenspray ist zwar begehrt, aber noch keine Bückware. „Bei uns ist die Nachfrage konstant wie in jedem Jahr um diese Zeit“, sagt Katja Klingner, Inhaberin der Oschatzer Löwenapotheke. Hier wird sogar eine Spezialsalbe selbst hergestellt, wenn Opfer von Mückenstichen danach fragen. „Die Salbe hilft bei Stichen von Kriebelmücken“, sagt die Apothekerin. Wer diese Salbe gleich, also möglichst in den ersten zehn Minuten nach dem Biss aufträgt, kommt ohne Nebenwirkungen aus. Es juckt dann nicht einmal, entzündet sich auch nicht und schwillt auch nicht an.

Insektenschutzgitter bereits im Frühjahr geordert

Wer sich im Schlafzimmer vor Mückenstichen schützen und trotzdem bei offenem Fenster ruhen möchte, kann sich ein Insektenschutzgitter einbauen. Die Oschatzer Firma Rolladenservice Schöne bietet solche Gitter an. Der erste Nachfrage-Schwung ist hier aber schon vorbei. Die meisten Insektenschutzgitter würden bereits im Frühjahr geordert, sobald die ersten Mücken unterwegs sind.

Den Grund, warum die Belastung durch Mücken teilweise dennoch als extrem wahrgenommen wird, obwohl ihr Aufkommen saisontypisch ist, sieht Werner vor allem beim Menschen: „Die Toleranzschwelle ist individuell komplett verschieden. Zudem verdrängt das Gehirn unangenehme Dinge schneller. Deswegen kommt einem die aktuelle Mücke meist viel größer und aufdringlicher vor, als die aus dem Vorjahr.“

Manche Menschen bei Mücken besonders beliebt

Tatsächlich sind, so Werner, aber manche Menschen eher als Mückenopfer geeignet als andere: „Das liegt an zwei Faktoren: dem Kohlenstoffdioxid-Gehalt in der Atemluft und dem individuellen ,Stinkstank’, also der Zusammensetzung des Schweißes auf der Haut.“ Dagegen sei es für Stechmücken – entgegen einer bis heute weit verbreiteten Vermutung – auch völlig uninteressant, ob man bei geöffnetem Fenster das Licht im Zimmer angeschaltet lässt.

Einen Tipp hat Werner dennoch: „Jeder schwitzt beim Schlafen. Deswegen ist es wichtig, die Bettbezüge regelmäßig zu wechseln. Auch Duschen vor dem Schlafen kann helfen.“ Im Alltag könnten Knoblauch, Lavendel oder verschiedene Sprays zum Auftragen auf die Haut für Abstand zu den Mücken sorgen. Die Zusammensetzung des Atems lasse sich hingegen nicht so leicht beeinflussen.

