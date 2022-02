Region Oschatz: Ungebremstes Wachstum bei Waschbären

Oschatz

Schweinepest, Corona, Wolfsrisse, Waschbären-Plage: Die Jäger stehen vor großen Herausforderungen. Wie geht der Jagdverband Oschatz damit um? Eine Analyse, die auf einem Gespräch mit dem Vorsitzenden Rainer Krause (72) beruht.

Das Einzugsgebiet des Jagdverbandes Oschatz

Das Einzugsgebiet des Jagdverbandes Oschatz ist der Altkreis Oschatz, hat sich aber in jüngster Vergangenheit erweitert. Grund: Die Jagdverbände Riesa, Grimma und Delitzsch haben den Landesjagdverband verlassen. Deshalb haben sich einige Jäger aus diesen Verbandsgebieten dem Jagdverband Oschatz angeschlossen.

Die Entwicklung der Mitgliederzahl

Die Zahl der Jägerinnen und Jäger ist stabil – bei rund 100 im Jagdverband Oschatz. Der Nachwuchs gleicht gerade so die altersbedingten Abgänge von Mitgliedern aus. Der Altersdurchschnitt im Verband ist hoch, so dass künftig mit einem Mitgliederschwund gerechnet werden muss.

So hat sich der Wildbestand entwickelt

Im vergangenen Jahr hat es einen deutlichen Rückgang des Wildbestandes gegeben. Das hat sich auch bei den großen Drückjagden des Sachsenforstes gezeigt, wo die Zahl der erlegten Tiere viel kleiner war als in den vergangenen Jahren. Besonders auffällig ist das beim Schwarzwild.

Was die Afrikanische Schweinepest für die Jäger bedeutet

Ausgebrochen ist die Schweinepest in der Lausitz, rückt aber näher an die Region Oschatz. Fälle dieser meldepflichtigen Krankheit hat es hier bisher noch nicht gegeben. Das neue Kerngebiet der Schweinepest befindet sich aktuell an der A 13 bei Großenhain. Die Grenze der Sperrzone verläuft jetzt zwischen Riesa und Oschatz. Das bedeutet für den Jagdverband Oschatz, dass seit Januar keine Schwarzwild-Produkte aus dieser Region ausgeführt werden dürfen. Für die Jäger gibt es eine Handlungsempfehlung des Sozialministeriums, wie sie sich beim Fund von Wildschweinkadavern verhalten sollen. Außerdem müssen die Jäger jetzt von jedem erlegten Wildschwein zwei Blutproben entnehmen.

Die Situation bei den Wölfen

„Die vermehren sich weiter fleißig“, sagt Rainer Krause. Es hat zwar im Vorjahr weniger Übergriffe auf Haustiere als in den Vorjahren gegeben. Aber die drei Wolfsrudel in der Dahlener Heide fressen nicht nur Wild, sondern sorgen auch für ein verändertes Verhalten ihrer potenziellen Beutetiere. Rotwild versteckt sich, Wildschweine ziehen aus den Revieren der Wolfsrudel weg. Und die Altersstruktur bei den Beutetieren ist durcheinander geraten. Ein weiteres Phänomen in diesem Zusammenhang ist, dass sich Rehwild und auch Wildschweine nachts in die Nähe von Ortschaften zurückziehen. Krause: „Weil sie wissen, dass sie in der Nähe von Menschen nicht vom Wolf attackiert werden.“

Gibt es noch Hasen?

Naturbeobachtern fällt auf, dass nur noch selten Hasen über die Äcker und Wiesen hoppeln. Niederwild braucht Feldrandvegetation, die es wegen der Großflächenwirtschaft kaum noch gibt. Deshalb gibt es nur noch wenige Hasen, die auch nicht gejagt werden.

Was ist mit den Waschbären?

„Die Waschbären vermehren sich weiter fleißig“, beobachtet der Jagdverbands-Chef. Eine Auswirkung: An der Döllnitz gibt es weniger Enten, weil die Waschbären die Enteneier fressen. Die Jäger schießen so viele Waschbären, wie sie können. „Aber in den Griff bekommen wir das dadurch nicht, die Zahl der Waschbären steigt weiter exorbitant“, so Krause. Die Waschbären zählen zu den invasiven Tierarten, die hier eingewandert sind.

Gibt es hier noch andere invasive Tierarten?

Zum Beispiel Marderhunde, die sich aber nicht so stark wie Waschbären vermehren. Und es gibt einige Goldschakale, die wie große Füchse mit langen Beinen aussehen und aus dem Balkan eingewandert sind. Im Döllnitztal und am Schildauer Berg wurden bereits Goldschakale gesichtet.

Zusammenarbeit Jäger und Landwirte

Der Jagdverband Oschatz hat sich im vergangenen Jahr mit Hilfe von Fördergeld eine Drohne angeschafft, um gefährdete Reh-Kitze bei der Ernte in den Feldern aufspüren und retten zu können. Im Mai sollen die Grünflächen wieder abgeflogen werden, um die Kitze rechtzeitig vor den Erntemaschinen zu retten. Die Abstimmung mit und Information durch die Landwirte funktioniert nach Einschätzung von Krause gut.

Wie Corona die Jagd beeinflusst

Die Jäger sind wegen ihrer Rolle beim Bekämpfen der Schweinepest als gesellschaftlich relevant eingestuft und dürfen ohne Corona-Einschränkungen auf Jagd gehen.

Bei den Drückjagden ist das anders: Da wird darauf geachtet, dass die Jäger nicht miteinander in Berührung kommen. „Das jagdliche Flair ist damit natürlich weg“, so Krause.

Von Frank Hörügel